Възможностите за задълбочаване на двустранното инвестиционно и икономическо сътрудничество между България и Израел обсъдиха заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и посланикът на Държавата Израел в Република България Н. Пр. Йоси Леви Сфари.

Във фокуса на разговора бяха перспективите за партньорство в областта на високите технологии, киберсигурността и иновациите, както и възможностите за насърчаване на двустранните инвестиции и индустриалното сътрудничество.

„Мога да обобщя нашите приоритети в две основни направления – дигитализацията и привличането на преки чуждестранни инвестиции, насочени към дейности с висока добавена стойност. Именно тези две направления искаме да развием, за да ускорим икономическото развитие на страната“, заяви министър Пулев.

Той подчерта, че вече са създадени по-добри условия за стратегически инвеститори и е осигурена по-ефективна координация между структурите, ангажирани с инвестиционната политика.

Александър Пулев акцентира и върху разработването на нова рамка за публично-частните партньорства, чрез която да бъде мобилизиран допълнителен частен капитал за модернизацията на българската икономика и инфраструктура. „Нямаме възможност да чакаме две или три години, докато публичните ни финанси се възстановят. Трябва да бъдем креативни и да мобилизираме частен капитал“, заяви министърът. Той уточни, че законопроектът е подготвен и предстои да бъде представена в парламента.

Като перспективни области за сътрудничество с Израел Пулев открои транспортната свързаност, енергийната инфраструктура, цифровите технологии и киберсигурността.

„Съществува много силна политическа воля за задълбочаване на сътрудничеството с Израел“, изтъкна вицепремиерът.

Посланик Йоси Леви Сфари определи България като един от най-добрите приятели на Израел в Европейския съюз и подчерта стабилността на двустранните отношения, основани на споделени ценности и обща история.

„Вярваме, че има още много възможности за развитие на отношенията между двете държави в различни области“, заяви посланикът.

Той информира за засиления интерес на израелски инвеститори към България, като посочи конкретни инвестиционни намерения в различни сектори.

Двамата заявиха заяви готовност да подкрепят организирането на бизнес делегации и инвестиционни мисии за насърчаване на двустранното партньорство.