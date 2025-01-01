Почистени са 64 нерегламентирани сметища във Великотърновска и Габровска области от началото на годината, съобщиха от пресцентъра на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Търново. На работна среща в инспекцията с представителите на общините в двете области е била отчетена дейността по почистването на сметищата от началото на годината.

В изпълнение на предписанията до общините са почистени 36 нерегламентирани замърсявания с отпадъци. Извън представените в РИОСВ графици, общините са установили и почистили още 28 нерегламентирани замърсявания. В инспекцията са подадени 67 сигнала и три жалби. Извършени са 49 контролни проверки, а 21 сигнала са препратени към съответните общини за предприемане на действия.

Най-често срещаните трудности, свързани с контрола на замърсяването с отпадъци, е трудното установяване на първоначалните причинители, които следва да поемат пряка отговорност. Много от сметищата са на трудно достъпни места, което затруднява почистването им. Слабата информираност за местата, на които следва регламентирано да се изхвърлят отпадъци, също е проблем.

Експертите са предложили мерки, свързани с недопускане образуването на нерегламентирани замърсявания с отпадъци – поставяне на информационни табели на почистените места, ограничаване на достъпа до уязвими територии с ограждения, залесяване, изграждане на диги, видео наблюдение, физически контрол.

Законът за управление на отпадъците регламентира изграждане на общински площадки за приемане на отпадъци от домакинствата, изграждане на площадки за събиране на биоразградими отпадъци и на строителни отпадъци на територията на всяко населено място.

Представителите на общините са представили трудностите, които срещат при доказване на вината на нарушителите, и мерки, които предприемат за справяне със замърсяванията.

Добри резултати се отчитат от въвеждането на видео наблюдение, общински инспекторат или охрана, които да съблюдават за чистотата на населените места.

В началото на ноември тази година мъж, на който беше съставен акт за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в павликенското село Дъскот, нападна кмета на населеното място, за деянието му беше повдигнато обвинение от прокуратурата.