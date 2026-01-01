На 21 януари почина Георги Петров Начев - дългогодишен преподавател и възпитател в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, информират от Софийската митрополия и от Българската патриаршия.

Георги Начев е роден на 4 април 1953 г. в село Смоляновци, Михайловградска област (днес област Монтана). Средното си образование завършва през 1975 г. в Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, която по това време е интернирана на гара Черепиш. През 1981 г. завършва Духовната академия „Св. Климент Охридски“ в София.

През 1980-1981 г. Начев е касиер-счетоводител в Рилската света обител. От края на 1982 г. е назначен за възпитател-библиотекар в семинарията. В периода 1985-1991 г. работи като възпитател в Духовната академия.

От 1992 г. е назначен за преподавател по църковно-славянски език (граматика) и църковно деловодство в Софийската семинария, където работи до пенсионирането си през 2017 г. През годините той последователно заема длъжностите: библиотекар, възпитател, учител и старши учител, оставяйки следа в учебно-възпитателния живот на семинарията, се отбелязва в съобщението.

В него се казва, че успоредно с преподавателската си дейност, от 1981 г. до последния си земен път, Начев е и касиер-отчетник в своя енорийски храм „Св. Троица“ в едноименния столичен квартал на бул. „Константин Величков“ и ул. „Цар Симеон“. Заедно със своя колега Любчо Средков, Георги Начев преподава по съвместителство предмета „Християнска етика“ в столичното Трето средно училище „Марин Дринов“.

Опелото ще се състои на 25 януари 2026 г. (неделя) от 13:00 ч. в столичния храм „Св. Троица“, на бул. „Константин Величков“.