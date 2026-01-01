Почина Георги Красимиров - Герасим, съобщи Лили Иванова във Фейсбук.

"Мир на душата на композитора Георги Красимиров - Герасим! Поклон пред таланта и творчеството му! Скъпи приятелю Герасим, благодаря за прекрасната ти музика! Твоите “ВЕТРОВЕ” ще останат вечни! Почивай в мир!", написа тя.

Поклонението ще се бъде на 27 април (понеделник) от 10:30 ч. в храм „Успение Богородично“, Централни софийски гробища.

Той е роден е на 4 януари 1969 г. в гр. Берковица. През 1988 г. завършва СМУ „Панайот Пипков“ – гр. Плевен теоретичен профил със специалност валдхорна. През 1996 г. завършва ДМА „Панчо Владигеров“ – гр. София със специалности композиция (проф. Александър Танев) и теория на музиката.

Освен композитор и аранжор, Герасим е музикален и ТВ продуцент, издател, ТВ режисьор. Сред най-успешните му проекти са албумите на Лили Иванова „Ветрове“, „Любовта...“, Берковската Духова Музика, Нина Николина и БДМ – 2012, Камен Воденичаров и Гергана Николаева

През 2011 г. е ръководител отдел продукция и реализация и и.д. директор програма на НДК, а от 2012 до 2014 е главен продуцент на Дирекция „Музикална продукция и състави“ в БНР. Като главен продуцент, Герасим съвместно с Антони Дончев създава джаз фестивала на БНР – JazzIt, посветен на деня на джаза 29 април; създава и реализира фестивала "Дни на БНР в НДК" в чест на 75г. от създаването на БНР и ежегодните награди "Сирак Скитник".

Има над 300 песни, издадени в България, над 500 детски песни, хоровата творба „Господи помилуй“ в изпълнение на Enrique Morente, оркестър за фламенко и хор „Мистерията на българските гласове“ е издадена от Virgin. Работи в сътрудничество с едни от най-изявените композитори (проф. Георги Костов, Любомир Дамянов, Найден Андреев) и текстописци (Любомир Левчев, Дамян Дамянов, Милчо Спасов, Борислав Мирчев). Създава авторска музика в различни жанрове и приложения.

Министерството на културата изразява своите дълбоки съболезнования по повод кончината на композитора и музикален продуцент Георги Красимиров - Герасим, написаха от ведомството на официалната си страница във Фейсбук.

Своите съболезнования изказа в пост във Facebook и Ники Кънчев. "Още едно момче си е тръгнало днес. По пътя нагоре. Много, много талантлив. Георги Красимиров - Герасим Пълен с мелодии, близо до народа си и фолклора му, Герасим носеше и мъдростта на Берковския регион, където е роден.

Почна със Слави, после продуцира Берковската духова музика, написа някои от емблематични песни като "Не съм избягал" на Камен Воденичаров, целия дебютен албум на Ирра, "Ветрове" на Лили Иванова и най-вече прословутия мъжки химн "Фалшив герой" на Тодор Колев, където мисля е съавтор с Годжи и Евгени!

Само на 57! Един Истински герой! Сбогом, приятелю!"

"Ще го помним като човек с голямо сърце, достойнство и обич към близките си, както и с неизменна отдаденост към музиката", написаха от Берковската духова музика.