Почина Васко Боев, съобщиха от ФК "Спартак Варна".

"Едва на 37 години си отиде човек, свързан завинаги със Спартак Варна – като футболист, треньор и част от нашето синьо семейство.

Васко носеше Спартак в сърцето си и се раздаваше с отдаденост и професионализъм както на терена, така и извън него. Той остави своя отпечатък в клуба, както с изявите си като състезател, така и с работата си като треньор в школата", пишат още от клуба.

"Загубихме не само човек от нашия клуб, а и приятел, съотборник и истински спартаклия. Ръководството на клуба изказва своите най-искрени съболезнования към семейството и близките му", се казва още в съобщението.

От ФК "Спартак Варна" заявяват, че остават на пълно разположение на неговите близки и са готови да съдействат с каквото е необходимо.