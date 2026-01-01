България изпълнява всички международни стандарти в борбата срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма, заяви Теменужка Петкова в декларация от името на парламентарната група ГЕРБ – СДС. Тя посочи, че вчера от Комитета на експертите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа – MONEYVAL, са информирали, че е приключил петият оценителен кръг за България.

В сряда беше съобщено, че MONEYVAL е приключил Петия оценителен кръг за България и страната ни е изпълнила всички 40 препоръки на Групата за финансово действие (FATF) на ниво „пълно съответствие“ или „съответствие в голяма степен“. България е укрепила правната си рамка за предотвратяване и борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, е заключението на MONEYVAL

През октомври 2023 г. Групата за финансово действие включи България в „сивия списък“, припомни Петкова, което, по думите ѝ, е довело до огромни имиджови щети за страната ни. Загуби за българския бизнес и отказ на чуждестранни инвеститори да създават работни места у нас. България беше поставена под засилено международно наблюдение, посочват в декларацията си ГЕРБ – СДС.

Заключението е, че страната ни е изпълнила 40 от 40 препоръки на MONEYVAL. Очаква се до края на годината Групата за финансово действие да се произнесе след тази оценка, каза Теменужка Петкова. По думите ѝ, Комитетът отчита положените от страната усилия и извършените мащабни реформи в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс за модернизацията и подобряване на уредбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както въвеждането на процедура за отнемане на имущество и налагане на обезпечителни мерки на трети недобросъвестни лица в рамките на наказателното производство.

По време на управлението на кабинета „Желязков“ страната ни изпълни всички препоръки и е на прага на окончателното излизане от „сивия списък“ към есента на 2026 г., изтъкна бившият финансов министър. Успехът днес не е плод на добри намерения, а на трудни решения, последователни реформи и политическа смелост. Реформите работят, когато има воля да бъдат доведени докрай, подчерта Петкова. Международните институции не оценяват обещанията, те оценяват резултатите, а днес резултатът е ясен, изтъкна тя.

Докато едни произвеждат политически кризи, други работят за възстановяването на международния авторитет на България, заявяват от ГЕРБ – СДС. Доверието не се иска, доверието се печели. За една година правителството с премиер Росен Желязков положи огромни усилия, за да спечели обратно доверието на своите международни партньори, подчерта Петкова. Изпълнението на всички 40 препоръки на MONEYVAL е резултат не от формални действия, а от последователна политика и реални реформи, допълни тя.

Днес страната направи решителна крачка към окончателното си изваждане от „сивия списък“. Това е успех за българската държава, за българските институции и за правителството на Росен Желязков, което показа, че реформите могат да бъдат не само обещавани, но и изпълнявани, се казва в декларацията.

От ГЕРБ – СДС отчитат и заслугите на министъра на правосъдието в кабинета „Желязков“ Георги Георгиев, който е отговарял лично за изпълнението на тази задача. Този успех не би бил възможен без ключовата роля на народните представители от 51-вото Народно събрание, които със своята законодателна дейност направиха възможни тези мащабни реформи, посочи още Теменужка Петкова.

„Изпълнението на всички препоръки показва, че българските институции могат да бъдат ефективни, когато работят заедно, когато имат ясна политическа цел. Доказахме, че България трябва и може да бъде пример за успешно проведени реформи“, се казва още в текста на декларацията.

Вече сте в еврозоната. И след отпадането на страната от „сивия списък“ не сте втора класа, обърна се Петкова към бизнеса.