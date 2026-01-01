Министерството на вътрешните работи започва кампания за популяризиране на Музея на МВР и набиране на нови експонати.

С кратки видеа в социалните мрежи всяка седмица ще бъдат представяни любопитни и ценни предмети, документи и снимки, съхранявани в музейните фондове. Те разказват за исторически събития, престъпления и хора, посветили живота си на сигурността на другите.

Успоредно с това започва и инициатива за набиране на експонати. Всеки, който притежава предмети, снимки или документи, свързани с историята на МВР, може да ги дари на музея.

„Историята трябва да се вижда от всички. Нека не я държим в прашни мазета, а я покажем с гордост на всички посетители“, казва министър Иван Демерджиев.

Кампанията започва с видео, посветено на специален шпионски балон, известен като „дядото на дрона“.

По време на Студената война над София пада шпионски балон с размерите на 20-етажна сграда. Той е оборудван с високотехнологична за времето си камера и е част от разузнавателната програма „Дженетрикс“, в рамките на която са изстреляни стотици балони с мисия да заснемат секретни обекти в СССР.