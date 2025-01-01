С оглед въвеждане на еврото като национална валута и прекратяване на безналичните сделки и операции, деноминирани в левове, считано от 1 януари 2026 г. БНБ да преустанови изготвянето и публикуването на индекса „ЛЕОНИА Плюс“ и обявяването на основен лихвен процент (ОЛП) по Закона за БНБ, реши Управителният съвет на централната банка на свое заседание.

Със същото решение, считано от 1 януари 2026 г., се отменят „Методика за изчисляване на индекс за сключените сделки с депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар „ЛЕОНИА Плюс“ и „Методика за определяне на основен лихвен процент“.

От 1 юли 2017 г. индексът „ЛЕОНИА Плюс“ се изготвя и публикува от БНБ всеки работен ден. Той представлява среднопретеглена стойност на лихвените проценти по всички сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар в България.

Освен за справочни цели индексът се използва като база за изчисляването на основен лихвен процент. Основният лихвен процент представлява средната аритметична величина от стойностите на индекса „ЛЕОНИА Плюс“ за работните дни на предходния календарен месец (базисен период), през които има публикувани стойности на индекса „ЛЕОНИА Плюс“, а когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност по-малка от нула, той се определя в размер, равен на нула.

БНБ: Още въпроси и отговори, свързани с присъединяването на България към еврозоната

Последната стойност на индекса „ЛЕОНИА Плюс“ ще бъде публикувана на интернет страницата на БНБ на 30 декември 2025 г. (последния работен ден за годината), а последната стойност на основния лихвен процент ще бъде обявена на 1 декември 2025 г. и ще важи до края на същия календарен месец, информират от централната банка.

От БНБ обясняват още, че съгласно регламент на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, при прекратяване изготвянето на бенчмарк, използван при ценообразуването на финансови договори (договори за кредит) и финансови инструменти, бенчмаркът, който подлежи на прекратяване, следва да бъде заменен с друг индекс или индикатор в съответствие с поддържаните от кредиторите писмени планове за действие при прекратяване на бенчмарк по европесйкия регламент и при спазване на изискванията на Закона за въвеждане на еврото в България.

По отношение използването на основния лихвен процент като база за изчисляване на законната лихва, съгласно постановление на Министерски съвет от 2014 г. във връзка със Закона за задълженията и договорите, от 1 януари 2026 г. следва да бъде прилаган друг референтен индекс (лихвена база) в съответствие с директивата на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки и приложимия за държава членка, чиято валута е еврото, референтен индикатор. Това ще стане по ред, определен от Министерския съвет, разясняват още от БНБ.