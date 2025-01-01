С аплодисменти, усмивки и много радост на летище "Васил Левски" беше посрещнат световният шампион от първенството по лека атлетика за параолимпийци Ружди Ружди.

На шампионата в Делхи, Индия, Ружди спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м, което е с 26 сантиметра повече от предишния му, постигнат на Световното първенство в Париж през 2023 година. За българския параолимпиец това е шеста световна титла.

"Много се радвам, че съм тук, у дома. Тази година беше много успешна за мен. Успях да направя много добър резултат, което е световен рекорд. Три пъти подобрих. От много дълго време исках да постигна такиав резултати. Това ми беше мечта. Радвам се, че го постигнахме и ще се надяваме на още по-добри резултати, дай Боже", бяха първите думи на Ружди на родна земя.

Той заяви, че ще направи първо кратка почивка, а след това вероятно започва подготовката за европейско първенство.

Ружди каза, че е следил успехите и на волейболистите ни и много се радва за тях. "Това е много голямо постижение. Искам да ги поздравя всички и треньорите им. Следяхме всичко да тях по интернет. Точно като играеха с Италия и ние имахме състезание и след като се прибрахме научихме за радостта. Искам да им благодаря - много добре играха", каза радостен той.

"Вече 17 години сме заедно с Ружди, ростигнахме доста добри резултати - 2 параолимпийски титли, 6 световни, 6 европейски и едно второ място на Параолимпиада. За мен едно от най-важните неща е многото световни рекорди. В порядъка на 10 години той е подобрявал 6 пъти световния рекорд", посочи от своя страна и неговият треньор Радостин Тодоров.

