ПГ на ГЕРБ-СДС няма да внася подписи за искане за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

"След като се запознахме с позицията на Прогресивна България (ПБ), за нас е ясно, че служителят на НСО ще е удобният бушон, който да закрие скандала. Най-същественият въпрос, който остава открит, е дали ПБ прави достатъчно ясно разграничение между законността на действията на охранителя и политическата отговорност на председателя на парламента", пишат от партията.

Служител на НСО блъсна журналистката Соня Колтуклиева, опозицията иска извинения и оставка (ВИДЕО)

От ГЕРБ отново определиха поведението на Михаела Доцова като недопустимо и несъвместимо с отговорността и авторитета на институцията. Те призоваха Доцова и „Прогресивна България“ да преосмислят позицията си и да поемат политическа отговорност за случилото се, като подчертаха, че оставката трябва да бъде резултат от осъзнаване на личната отговорност, а не от политически натиск.

По-рано от ГЕРБ съобщиха, че са събрали 39 от необходимите 80 подписа на народни представители за свикване на извънредно заседание на Народното събрание и за искане на оставката на председателя на парламента Михаела Доцова.

От партията отправиха покана към всички опозиционни парламентарни групи да се присъединят към двете искания и да подкрепят инициативата с подписите си.

Доцова съжалява за инцидента с Колтуклиева: Това е абсолютно недопустим

Повод за искането стана инцидентът, при който служител на Националната служба за охрана (НСО) блъсна журналистката Соня Колтуклиева. От ГЕРБ определиха като недопустимо поведението на Доцова, която според тях напуснала невъзмутимо мястото на инцидента след реакцията на охраняващите я служители. От партията заявиха, че подобно поведение е несъвместимо с институцията на председателя на Народното събрание.