Над 2600 български граждани са получили съдействие да напуснат държави от региона на Близкия изток и Иран в рамките на операцията по извеждане, организирана от Министерството на външните работи. Това показват данните на Ситуационния център на ведомството към 9:30 часа на 9 март 2026 г.

Най-голям брой българи са напуснали региона през Обединените арабски емирства. С полети, организирани от Кризисния щаб на МВнР и Министерството на туризма, са изведени 1258 души, а още 876 са се прибрали със съдействието на туроператори.

Общо шест полета до България са организирани от правителството с участието на Министерството на външните работи, Министерството на туризма и със съдействието на Министерството на транспорта. Сред тях са полет на „Държавния авиационен оператор“ от Абу Даби с 85 души на борда на 5 март, както и няколко специални полета от Дубай, включително на авиокомпания „Гъливер“ и „България еър“. Допълнителни полети са били организирани и със съдействието на Министерството на туризма на 7 и 8 март.

Частни компании също са осигурили транспорт за български граждани. От Обединените арабски емирства до България са осъществени пет полета – на „Бохемия“, „България еър“ и три полета на Fly Dubai. По информация на Генералното консулство на България в Дубай летищата там продължават да работят и се обслужват от поне три големи международни авиокомпании.

Активна подготовка тече и за извеждането на български граждани от Катар, Кувейт и Бахрейн по сухопътни маршрути към Саудитска Арабия. За 10 март е планиран специален полет от Рияд до София с капацитет от 180 места.

До момента МВнР е съдействало за евакуацията на 49 български граждани от Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия. Петнадесет души са пристигнали рано тази сутрин в Атина с полет на партньорска държава от Доха. Други 21 са били изведени с полет на Австрия от Рияд до Виена по механизма за сътрудничество на Европейския съюз, а 13 са евакуирани с полет от Рияд до Будапеща, организиран от Унгария.

От Израел със съдействието на българското посолство в Тел Авив са изведени 18 български граждани, пребивавали краткосрочно в страната, като са използвани сухопътни маршрути. От 8 март израелските власти започнаха поетапно отваряне на въздушното пространство за изходящи търговски полети, но при ограничения – само израелски авиокомпании ще изпълняват полети от летище „Бен Гурион“, а броят на пътниците е ограничен до 100 на полет.

В Ливан 35 български граждани са потърсили съдействие от посолството в Бейрут. На тях е предоставена информация и препоръки за възможностите за напускане на страната, включително с наличните граждански полети.

Съставът на българското посолство в Техеран е бил евакуиран по сухопътен маршрут до Баку. Общо 10 души – шестима служители и четирима членове на техните семейства – са напуснали Иран, като осем от тях вече са се прибрали в България. Българското посолство в Багдад е оказало съдействие и на българска гражданка, която е напуснала Иран по сухопътен маршрут.

От Оман на 5 март със специален полет на „България еър“ от град Салала до София са се завърнали 111 български граждани. Още седем души са напуснали страната по индивидуални маршрути със съдействието на МВнР.

Съдействие е оказано и на 130 български туристи в Йордания чрез посолството на България.

От Ирак общо 20 български граждани са били евакуирани по сухопътни маршрути през границите с Турция или Йордания, като към момента няма други българи, които да очакват евакуация от страната.