Министерският съвет одобри средства за изплащане на обезщетения на държавни служители, чиито правомощия са прекратени в съответствие с правителствената политика за повишаване ефективността в държавната администрация.

С промени в Устройствения правилник на МОН числеността на институцията бе намалена, а в регионалните управления на образованието бяха прекратени правоотношенията на държавни служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

За изплащане на дължимите обезщетения съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител ще бъдат осигурени общо 518 609 евро.