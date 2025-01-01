Министерството на образованието и науката организира и онлайн допитване затова доколко се одобрява забраната за използване на социални мрежи от деца под 15 г.

Във връзка с лансираната от министъра идея вчера се проведе и национална кръгла маса на тема „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“, организирана от ресорните комисии в НС и МОН. Целта бе експертен обществен разговор за въздействието на социалните мрежи върху децата и учениците - за техните навици, общуване, образование и безопасност в дигиталната среда, както и за възможните подходи за регулиране.

Днес своето мнение по въпроса, попълвайки анкетата, могат да дадат и ученици, родители, учители и техните близки.

Провестният министър неведнъж е споделял неодобрението си от безконтролното използване на социални мрежи от малки деца, както и в редното въздействие върху тях.

На кръглата маса вчера министър Вълчев повтори, че голям процент от социалните мрежи има умишлено залoжени пристрастяващи елементи, като те се установяват чрез достатъчно изследвания и анализи.

Министърът на електронното управление Валентин Мундров пък заяви, че непълнолетните деца прекарват повече време пред различни екранни устройства и загубват способността си да общуват с приятели и близки.

По-рано днес министърът на образованието участва и в петъчния парламентарен контрол. В отговор на въпрос от народния представител Николай Златарски за кибертормоза и онлайн насилието сред деца и ученици в област Кюстендил, Вълчев призна, че „имаме проблем с онлайн средата и с това, че в нея има съдържание, което е свързано с насилие“.

„Имаме проблем и с това, че социалните мрежи водят до зависимости и вчера организирахме дискусия за ограничаване на социалните мрежи за децата. Такава инициатива има и на датското председателство, и редица страни предприеха такива действия. Данните са, че учениците прекарват средно дневно по три часа в социалните мрежи, като родители и като общество, трябва да се опитаме да ги ограничим. Има и случаи на кибертормоз", добави министърът.