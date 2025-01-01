25-годишен мъж загина при тежка катастрофа във варненското село Петров дол, близо до Провадия, съобщиха от пресцентъра на полицията в крайморския град.

Сигналът за инцидента е подаден в 8:40 ч. днес.

Младият мъж навлязъл в насрещното движение и се сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна жена. Съпругата му, която е пътувала с него, и шофьорката на другата кола са леко ранени, без опасноста за живота.

Заради катастрофата е затворен пътният участък от магистрала „Хемус“ към Провадия през Петров дол.