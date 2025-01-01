Не са установени извършени нарушения от страна на гранични полицаи при проверка на арменска делегация на Летище „Васил Левски“ в София. Това съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов в отговор на въпроси от парламентарния контрол.

Той посочи, че всички контролни процедури са извършени в пълно съответствие с разпоредбите на Кодекса на шенгенските граници, съгласно който гражданите на трети страни подлежат на цялостни проверки на условията за влизане в страната.

Въпросите към вътрешния министър бяха зададени от депутатите от „Възраждане“ Георги Хрисимиров и Веселин Вешев. Арменската делегация е била в България по покана на кмета на Нови пазар, като за целта са имали шенгенски визи, издадени от българското посолство в Ереван, посочи във въпроса си Хрисимиров. Официалната делегация от община Ани е пристигнала на 1 октомври 2025 г. в 2:20 ч. с редовен полет Ереван – София нa Летище „Васил Левски”, разказа Вешев. „Въпреки че официалните гости от Република Армения са показали поканата си, служителите от Главна дирекция „Гранична полиция" започват да се държат с гостите изключително грубо и неуважително. Членовете на официалната делегация са третирани като бежанци. Правени са им обиски, при които са събличани голи. Проверяван им е багажът. Искани са им билетите за връщане в Армения“, посочи депутатът. Той допълни, че делегацията е посрещната от Аян Мехмедов, заместник-кмет на община Нови пазар.

Министър Даниел Митов съобщи, че по случая е извършена обстойна проверка, в хода на която е установено, че на 1 октомври през нощта с полет от Ереван са пристигнали четирима граждани на Армения – трима мъже и една жена. Предвид че в ГД „Гранична полиция“ не е постъпвала предварителна информация за конкретната визита, с арменските граждани е проведен разговор, при който един от тях е заявил, че са част от делегация. Но тъй като не са представили никакви документи, подкрепящи целта и условията на посещението им в България, и нямат предходни пътувания в страната и други държави членки на Шенгенското пространство, те са насочени за допълнителни контролни процедури, обясни Митов.

Пореден скандален случай на столичното летище: Член на арменска делегация е накарана да се съблече?

В процеса на последвалата беседа се е установило, че арменските граждани са делегация и идват на посещение в град Нови пазар, но не могат да представят документи, удостоверяващи целта на визитата и периода на престой. Полицейският служител е разговарял с наземния оператор, обслужващ конкретния полет, при което е потвърдено, че нито един от делегатите няма регистриран билет за връщане по маршрут София – Ереван, каза Митов. Той отбеляза, че самолетните полети са част от документацията, която граничните полицаи имат право да изискват в подобни ситуации, за да се провери продължителността на посещението. Лицата са посочили само резервация за хотел в град Плиска, но с неуточнени дати за настаняване и освобождаване, допълни министърът.

Проверени са личните им вещи, като на тримата мъже процедурата е извършена от полицейски служители от същия пол, а на жената, съответно от женски, каза вътрешният министър. Той посочи, че от записите на видеонаблюдението категорично не се потвърждават твърденията, посочени в изложенията на депутатите. "Багажът на делегатите е бил внимателно и дискретно прегледан. Лицата не са принуждавани да свалят дрехите си", заяви Митов.

Впоследствие се установява, че в обществената зона на Терминал 1 се намира български гражданин, по чиято покана лицата пристигат в България. Той се е представил като заместник-кмет на община Нови пазар и е обяснил, че очаква делегацията от Армения за среща по линия на културата и образованието. След като е установена целта на посещението, арменските граждани са пропуснати за влизане в страната, посочи вътрешният министър.

Съгласно Закона за чужденците в Република България притежаването на виза не може да бъде единствено основание за влизане и пребиваване в страната и не освобождава притежателите на виза от допълнителни контролни процедури, уточни той. Митов допълни, че граничните полицаи са изпълни всички регламентирани в европейското и националното законодателство процедури при зачитане на човешкото достойнство и без дискриминиране.