Поредна спорна ситуация на летище „Васил Левски”. Онкоболна жена не беше допусната до полет, тъй като според наземните оператори багажът ѝ надвишавал разрешените размери. Когато поискала да заплати, на жената вече било отказано да се качи на самолета, съобщи NOVA.

Спорът със служителите на летището явно е бил толкова сериозен, тъй като се е наложило идването и на Спешна помощ на територията на летището. Вместо да се качи на самолета до Италия, където да се подложи на поредната имунотерапия, жената е прегледана от спешните медици заради влошеното си състояние.

„Пътувала е доста години с компанията и този куфар и никога не е имала проблем. Багажът се оказал по-голям с 1 см. Помолила е да си плати глобата и да се качи на самолета. Дошли са и гранични полицаи, но в никакъв случай не е имало скандал", разказа Петя, племенничка на потърпевшата жена.

"Стояла е до гейта, надявайки че като минат всички пътници ще я пуснат да си плати и да се качи. Много хора са помолили тя да бъде пусната. На една пътничка ѝ е казано „Искате ли да се наредите до нея?”. Накрая са поискали документите на леля ми. Тя подава лична и дебитна карта, заедно с бордната. Взимат ги, а после ги връщат и ѝ съобщават, че е анулирана. Гейтът не е бил затворен. Обяснила е, че всяка сряда трябва да бъде в дадената болница заради лечение, но отново не се съгласили”, допълни Петя.

Позиция на Летище "Васил Левски"

От аеропорта изпратиха позиция по случая. В нея твърдят, че са направили всичко възможно да обяснят на жената, че или трябва да заплати допълнително за по-големия багаж, или да тръгне без него. Оттам твърдят още, че тя е отказала и затова не е качена на полета. Уточняват, че е имало вербална агресия от нейна страна. Намесила се дори „Гранична полиция”.

Позиция на министър Гроздан Караджов

Темата коментира и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който заяви, че ще внесе поправки в Закона за гражданското въздухоплаване, с които десетократно се вдигат глобите към авиокомпаниите и наземните оператори.

"Изпратил съм писмо до еврокомисар, за да стигнем до общо решение в ЕС, която да се превърне в директива, за да се забрани злоупотреба с пътниците. Недопускането на детето на борда на самолет на Ryanair, заради надвишен размер на инвалидна количка всъщност е било неправомерно. Вчера на авиокомпанията беше връчено най-високото наказание от 10 000 лева. В Комисията по транспорт ще влезе предложението ми за 10 пъти по-високи санкции. В Испания например глобата за същата авиокомпания възлиза на 107 млн. евро", заяви Караджов. Коментарът му идва след няколко случаи на оплаквания от страна на пътуващи с нискотарифната авиокомпания Ryanair. Те се касаят за недопуснати на борда на нейни самолети пътници, поради различни причини, изтъквани от компанията.

"Ryanair си позволява да безчинства на територията на България, но има такива данни и за всички останали държави. Тя се превръща в сериозен проблем. Правилата на авиокомпаниите преминаха над европейските правила. Специално тази сякаш опитва да изнудва правителствата и да не зачита националните норми. Понякога правилата стават точния си антипод и да измъчват пътуващите. Споменатата компания си е поставила свръхцел - да няма никакви закъснения. Огромна драма е, ако багажът стърчи от калъпа, който те са направили. Политиката на компанията е да дава бонификации както на наземните служители, така и на своя персонал за всеки открит наднормен багаж, а това се превръща в лов на вещици", коментира още Караджов.