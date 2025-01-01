Комисията за защита от дискриминация (КЗД) ще извърши проверка по случая със сваленото от самолет дете, съобщават от КЗД. Комисията се е самосезирала по доклад на председателя Елка Божова. Тя предлага да бъде образувано производство пред КЗД на основание чл. 50, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация, като се установи дали са налице предпоставки за установяване на пряка дискриминация (под форма на тормоз) и налице ли е неправомерен отказ от услуга по смисъла на закона от страна на пилота по отношение на лице с увреждане, след което да наложат предвидените наказания.

„Считам, че действията на превозвача и персонално на пилота, отказал да допусне до въздухоплавателното средство дете с увреждане, като не са взети предвид спецификите на инвалидната количка, с която се придвижва, са в пряко нарушение на чл. 37 от Закона за защита от дискриминация във връзка с предоставяне на транспортна услуга по признак „увреждане“, посочва в доклада си Божова, цитирана в пресинформацията.

Председателят на Комисията припомня, че според изискванията на Регламент (ЕО) № 1107/2006 свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи.

Според Божова е засегнато и правото от Конвенцията за правата на хората с увреждания /КПХУ/, която определя на хората с увреждания да имат „достъп“ до различни услуги, като същата е ратифицирана, както от България, така и от Европейския съюз с всички, произтичащи от това правни последици.

По-рано стана ясно, че вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов е внесъл сигнал в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) заради случая с авиокомпания „Райънеър“, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Министър Караджов е сезирал КЗД заради информацията, че от борда на самолет на авиокомпанията е свалено българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години заради батерията на инвалидната му количка.

За случая съобщи министър Караджов на 8 август. По думите на министъра българското семейство е трябвало да пътува до Тулуза през Бергамо с полет на авиокомпанията. Семейството е било качено на борда на самолета, а след това свалено по нареждане на пилота с мотив, че количката на детето не отговаря на стандартите за безопасност заради батерията.

По случая е разпоредена и проверка от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, която вече тече.

Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания, се посочва в позицията на министъра във връзка със случая.

От авиокомпанията също разпространиха своя позиция по повод случая. „Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище София, които отговаряха за товаренето на количката в самолета, не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция“, се казва в позицията на авиокомпанията по случая.