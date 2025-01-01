Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов обяви, че ще сезира Комисията за защита от дискриминация във връзка със случая на българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка.

Опитът на авиокомпания Ryanair да прехвърли вината за инцидента с пътници с увреждания върху наземния оператор е неприемлив, заяви министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Според него компанията трябва да даде ясни, конкретни и документално подкрепени отговори на ключови въпроси, преди да се опитва да се оневини.

В изявлението си министърът постави шест конкретни въпроса, на които Ryanair следва да отговори:

Започната ли е вътрешна проверка от страна на авиокомпанията за конкретния инцидент?

Причина за различното третиране – защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания и със същото помощно средство не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното?

Съществуват ли официални процедури за качване на инвалидни колички на борда, или се разчита само на субективната преценка на пилота?

Отговорност на наземния оператор – защо помощното средство е прието като годно за качване, но не е било допуснато на самолета?

Критерии за „агресивен пътник“ – какви са те в практиката на Ryanair и как са прилагани в подобни предходни случаи?

Предприети мерки преди сваляне на пътниците – какви действия са извършени в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006, който изисква изчерпване на всички разумни алтернативи преди крайни мерки като сваляне от борда?

„Кой носи вина в този случай ще решат компетентните български органи – не авиокомпанията“, подчерта Караджов.

Проверка и последващи действия

Министърът обяви, че Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ е започнала незабавна проверка по случая, която вече е в ход. Официалното решение на компетентния орган ще бъде оповестено в петък следващата седмица.

Освен това, на базата на събраната до момента информация, още утре ще бъде сезирана Комисията за защита от дискриминация.

Позицията на министерството

Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници, както и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания.