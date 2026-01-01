Министърът на отбраната Димитър Стоянов посрещна в България своя колега от Италия Гуидо Крозето, който е на посещение у нас.

Официалното посрещане се състоя в авиобаза "Безмер" в 14:00 ч., след което двамата министри и водените от тях делегации проведоха работна среща.

„Първото нещо, което направих, е да благодаря на министър Крозето за поетия ангажимент от италианска страна да бъдат рамкова държава на бойната група на НАТО у нас. Това се случи през 2022 г. и оттогава това, което можем да отчетем, е, че отношенията между България и Италия – особено в отбранителната сфера – се развива непрекъснато във възходяща посока“, посочи министър Стоянов на пресконференция след срещата.

По-късно през деня министър Крозето ще посети Учебен полигон „Ново село“, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от Многонационалната бойна група на НАТО в България, с рамкова държава Италия.