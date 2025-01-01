Поискахме оттегляне и пренаписване на бюджета, ако не се направи вървим към катастрофа през следващите години. Това заяви Мартин Димитров от ДБ във връзка с проектобюджета за 2026 година публикувам преди дни от Министерството на финансите.

"Тези 5 млрд. касичка, които са предвидени като допълнителен дълг, с който не се финансира дефицитът, да се оттеглят веднага. Да не се увеличава данъкв върху дивидентите от 5 на 10%. Да няма увеличение на осигуровките, ако има по-голяма събираемост. Увеличението на максимално осигурителния доход да бъде на половина. Да отпадне СУПТО. Това са задължителни мерки, за да съхраним развието на България и да не влизаме в крайно левичарство, което ще ни вкара в румънски и гръцки сценарий", каза още той.

Бюджет 2026: Какво се крие зад цифрите

Божидар Божанов заяви, че мерките, които са изпратили на финансовия министър Теменужка Петкова са за ограничаване не просто за нефективните разходи като бонуси в съдебната власт, администрацияра, а за корупционните разходи.

Във връзка с решението на правителството Деньо Денев да бъде председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Ивайло Мирчев заяви, че това е дискредитиран човек, който няма как да бъде шеф на ДАНС.

"В момента активно хора от КПК си правят конкурси в ДАНС, включително и тези членове от КПК, които кандидатстват от квотата на Пеевски и Борисов, сега са на конкурс за ДАНС", заяви Мирчев.