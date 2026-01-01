Координационният център към Механизма за еврото даде редовния си седмичен брифинг в сградата на Министерския съвет. На него Владимир Иванов - председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на координационния център, и експерти представиха актуални данни за процеса по въвеждане на еврото в България.

Процесът по прехода към еврото общо взето приключи, заяви Иванов и допълни, че към момента се занимават с технически въпроси за изземване на левовата парична маса. БНБ ще обменя безсрочно, а българските банки безплатно до средата на година, припомни той отново. По думите му левовата маса в хората вече е много малко.

"3.7 млрд. лв. има неприбрани или 88% от левовете, но буквално това са много малко количество, като имате предвид, че 1% ще остане неприбран по принцип. С останалите държави е същото. Буквално с въвеждане на еврото и гарантиране на обращение с еврови копюри много гладко и бързо премина процесът. Отличници сме в тази посока и почти вече няма никакви проблеми с обмяната лев-евро. Законът за въвеждане на еврото продължава действието си до 8 август и всички търговци и ангажирани следва да го имат предвид за двойното етикиране, превалутирането и необоснованото повишаване на цените. Никой да не се отпуска, да се знае, че законът действа до 8 август", посочи експертът.

От 26 февруари до 5 март 2026 година в МВР са регистрирани 8 нови случая на опити за прокарване на неистински евро банкноти, включително и реквизитни такива. Образувано е едно досъдебно производство, регистрирани са 5 преписки и са започнати 2 проверки.

