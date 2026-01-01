На 17 юни православната църква почита паметта на светите мъченици Мануил, Савел и Исмаил - трима братя, останали в историята като пример за силна вяра и преданост към християнството.

Мануил, Савел и Исмаил били християни. Тримата братя перси не приели да участват в езическите обреди на император Юлиян Отстъпник. Заради това, че не се отрекли от християнската си вяра, тримата били измъчвани и след това посечени с меч. След смъртта им император Теодосий Велики построил в Цариград храм на тяхно име.

Празнуват: Мануил, Мануела (или на Тодоровден заедно с Емануил, Емануела).