Подуправителят на БНБ Андрей Гюров обяви състава на своя бъдещ кабинет. Той ще заработи, след като президентът Илияна Йотова издаде указ за назначаването му и ще остане действащ до сформирането на следващ редовен кабинет.

Доц. Димитър Илиев е осемкратен рали шампион на България и е единственият българин, печелил три пъти най-престижното автомобилно състезание в страната – Рали България. Започва своята кариера през 1994 г. През 2013 г. обявява, че се отказва от спорта и се отдава изцяло на преподавателска дейност. Доц. д-р Димитър Илиев е преподавател в катедра „Технически и ледени спортове“ в НСА “Васил Левски”, сектор „Автомобилен и мотоциклетен спорт“.Експерт е в пътната безопасност. През годините това се превръща в негова кауза. Димитър е и основател на първата академия по безопасно шофиране, като годишно предава своя опит на над 2000 човека. Обича природата и често спортува в планината. Владее английски, немски и италиански език.