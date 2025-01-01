"Изборите в Пазарджик бяха само повод, катализатор, явно в управляващата коалиция има напрежение. Смятам, че тези точки, които разпалват напрежение, трябва да се отстраняват. В този случай такава точка се оказа моето отстраняване от ръководството на НС“ – това каза Наталия Киселова в „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ, след като през седмицата се оттегли от председателското място в парламента. По думите ѝ напрежението в Народното събрание е нормално след преформатиране на мнозинството, но не бива да се подценяват последиците.

По думите ѝ въпросът не бил само „стани да седна“, а и за политиките, в които БСП-ОЛ участва: "По определени въпроси трябва да поддържаме стриктно позиция". Тя определи изминалите месеци като "интензивни и тежки", но заяви, че няма драма около решението ѝ: "В политиката цената винаги е по-висока в края, отколкото човек си представя в началото. Но ако си влязъл с добри намерения, излизаш с чиста съвест." Според нея участието на БСП в управлението не е загубило смисъл.

Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Киселова беше категорична, че връщането на духа на парламентаризма е била единствената ѝ цел на председателското място и обясни защо не е изчакала свалянето ѝ да бъде гласувано в зала: "Придържах се към правилника. Прецених, че няма нужда от поляризиране в пленарна зала, след като беше постигнато споразумението в Съвета за съвместно управление, беше редно да се постъпи по този най-коректен начин. Аз съм юрист, а не популист. Вярвам, че законът трябва да се спазва, дори когато не е удобно политически".

Бившата „първа сред равни“ поздрави новия председател на Народното събрание Рая Назараян и ѝ пожела да продължи да води в дух на плурализъм.

На въпрос дали таи обида от думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че няма празник, на който тя да не е присъствала, Киселова обясни, че е ходила само на Празника на розата, за да уважи родния си град Казанлък. И добави: "Тук въпросът е изненадани ли сме от поведението на Борисов? Не. След като не сме изненадани, няма и нужда да се коментира това. Но левите хора са гневни от определени неща, които се случват в страната. Определени проблеми не се решават, а се отлагат във времето. Един от тях Борисов спомена и се надявам това да не е само говорене - обновяването на състава на ВСС и на Инспектората към него, защото хората искат справедливост. Важното е институциите да останат стабилни, защото политическите конфигурации се сменят, но държавата трябва да функционира."

„Унижение за левицата“ или “отговорно поведение„: Политически реакции след оставката на Киселова

Що се касае до решението ѝ да не допусне референдума за еврото, Киселова заяви, че то е било юридически обосновано: "Президентът може да има своето мнение, но аз постъпих така, както би постъпил всеки държавник. Решението ми ще бъде проверено от Конституционния съд и аз нямам притеснение от това."

Оценката, която получава в левицата, Киселова намира за висока. Относно обвиненията, че е крила сигнали до Народното събрание и институциите, свързани с документи престъпления и източване на държавен ресурс, Киселова заяви, че председателят на НС не налага цензура на журналисти.

Според нея политиката трябва да се върне към съдържанието, а не към спектакъла: "Целта на политиката не е да те дават по телевизията, а да подобряваш живота на хората. Парламентът трябва да си върне духа на уважение и разумен дебат."

„Притеснена съм от поставянето на въпроса на една от парламентарните групи за искане на преучредяване на държавата и разговор за полупрезидентска република. Това изисква цялостно преуреждане на държавата с нов конституционен модел и свикване на Велико Народно събрание. Опасно е да се поставя политическото съществуване на определена група над разрешаването на проблемите на българските граждани. Целта в политиката е и трябва да бъде поддържане на нормалното функциониране на институциите, за да се подобрява животът на хората, а не, за да те дават по телевизията и Тик-Ток“, отбеляза Наталия Киселова.

На въпрос какво е усещането отново да бъде депутат тя отговори: „Честно ли? Имам време да пия кафе с приятели“.