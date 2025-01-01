Управляващите обясниха оттеглянето на Наталия Киселова като председател на Народното събрание с коалиционна култура и гарантиране на обществена стабилност. Опозицията видя в този акт унижение за левицата и жертва за оставане във властта.

Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

След вчерашното решение на Съвета за съвместно управление за въвеждане на ротационно председателство на парламента, Наталия Киселова обяви, че днес е подала заявление за оттегляне от поста председател на парламента. След това за председател на 51-вото Народното събрание беше избрана Рая Назарян от ГЕРБ-СДС.

Може би новината от днес е че няма да има предсрочни парламентарни избори, заяви председателят на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Драгомир Стойнев при обсъждането на процедурните правила за избор на нов председател на парламента. Точно преди влизането в еврозоната, преди приемането на държавния бюджет, страната ни ще има редовно и стабилизирано правителство и парламентарно мнозинство. Това е резултатът от тежко решение, което "БСП-Обединена левица" взе, каза Стойнев.

Съвместното управление е стабилно, именно БСП е стабилизиращият фактор в него, вярвам, че партньорите го разбират, заяви той. Да, ще платим цена, но тази цена е партийна, а не национална, коментира Стойнев и посочи, че цената за Наталия Киселова е лична. Един достоен професионалист, един широко скроен, стоящ близо до хората човек, един диалогичен политик, отстъпи, за да гарантира не правителствената, а обществената стабилност, отбеляза той. Когато през януари станем официално част от еврозоната, ще трябва да посочим, че именно Наталия Киселова пое лична отговорност и решително отхвърли опита процесът по присъединяване към еврозоната да бъде забавен или отложен, това е достатъчно, за да ѝ благодарим, заяви Драгомир Стойнев. Той коментира, че един сравнително нов човек в политиката спаси усилията на много дългогодишни политици да завършат процеса на пълна евроинтеграция на България. По думите му БСП, като най-старата и демократична партия, е показала, че е на нивото на изискванията, които реалността представя пред държавата ни.

Не съм съгласен, че няма да има предсрочни парламентарни, репликира го Петър Петров ("Възраждане"). Напротив, ще има, защото БСП излъга своите избиратели, че ще бъде увеличена минималната работна заплата, а всъщност се оказа, че от БСП сте се съгласили увеличението да бъде орязано с 30 лева, посочи той. Петров коментира още, че БСП са се съгласили да не се увеличава обезщетението за майчинство за втората година на детето. БСП излъга своите избиратели, защото обясняваше как няма да бъдат увеличавани осигуровките, а се оказа, че именно БСП се е съгласила да се увеличат осигуровките на работещите с 2% в бюджета за 2026 г., каза още той. Именно за такива лъжи от БСП, която си жертва собствения председател на НС, за да остане във властта, именно затова в най-скорошен момент ще има предсрочни парламентарни избори, смята Петров. БСП няма да влезе в парламента, защото този, когото пропуснахте да споменете – Румен Радев, ще ви вземе всички избиратели на следващи парламентарни избори, допълни той.

С тези заклинания доникъде няма да стигнете, отговори му Стойнев. Той посочи, че това е възможен бюджет и тепърва ще има дебати. Веднъж завинаги на тази държава ѝ трябва политическа стабилност, да имаме една нормална бюджетна процедура, посочи той. Това, което го казвате, особено за осигуровките, е хубаво, допълни Стойнев.

Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) коментира, че днес е един голям ден, в който дават пример на цялото българско общество какво значи коалиционна култура. Тук е мястото да поднесем благодарностите от името на нашата парламентарна група на Киселова за отговорното поведение и за всичко онова, което направи да ръководи това Народно събрание, и на групата на БСП за отговорното отношение и за издигането на коалиционната култура на изключително високо ниво, заяви Ангелов. Днес наистина е един добър ден за българската демокрация, заключи той.

Йордан Иванов от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) коментира, че изказването на Стойнев е било лицемерно, защото левицата е подложена на тежко унижение - нещо, което мандатоносителят в хода на годините е правил с почти всичките си партньори. Иванов поиска отговори от мандатоносителя - ГЕРБ-СДС, на няколко въпроса. Имаше атака към министъра на вътрешните работи Даниел Митов - нищо не направихте, какво стана с атаката към социалния министър Борислав Гуцанов, или единственият проблем, който разрешавате днес, е че "председателят на парламента няма да ходи на празника на марулята", коментира Иванов. Българското общество трябва да знае управляващата коалиция докъде е стигнала с разрешаването на проблемите с отдадените на концесия министерства, допълни той.

Днес ние говорим за държавност, тази дума за вас винаги ще остане чужда, защото на първо място винаги поставяте политическите интереси, отговори Костадин Ангелов на депутата от ПП-ДБ.

Божидар Божанов (ПП-ДБ) изрази опасения, че управляващите говорят за "държавност с главно Д" и се крият зад клишета, докато "заравят държавата в задния двор на хотел „Берлин“.

Любен Дилов (ГЕРБ-СДС) поиска Божанов да опише как си представя алтернативата, след като опозицията иска това управление да падне. Някъде в този парламент раздават ли пари за споменаване на името на Пеевски, попита още Дилов. То няма по-голяма реклама за този човек от вас, и ако вие не взимате пари да го споменавате постоянно, има две обяснения - едното е, че сте глупави, другото е, че го правите от любов, коментира той.

Надминавате по театралност вашия председател г-н Борисов, така че поздравления за това, отговори му Божанов. Нелепо и безотговорно е, докато 12 години предавате на Пеевски всички инструменти на репресивната власт в тази страна, да излизате тук и да казвате: „Ама вие му правите реклама“. Не, ние не му правим реклама, ние посочваме проблема, допълни той.

Асен Василев (ПП-ДБ) посочи, че в проекта на бюджета на Националната здравноосигурителна каса няма нито една стотинка и дума за младите медици. Той отбеляза, че в проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване минималната работна заплата не е съобразена с текущото законодателство. И тук, колеги от БСП , бих ви разбрал, ако подложите г-жа Киселова на унижението да я махнете като председател, ако бяхте защитили интересите на българските граждани, но вие предадохте и г-жа Киселова, и българските граждани, и ще си понесете срама за това, заяви Василев.

Йордан Цонев ("ДПС-Ново начало") коментира, че когато бюджетът излезе приет от тази пленарна зала, тогава ще говорят кой кого е излъгал.

Едно мюре на задкулисието в лицето на Киселова се заменя с друго мюре на задкулисието в лицето на Рая Назарян и МЕЧ не може да подкрепи такъв председател. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев.



„По-страшното е, че ГЕРБ не казват кои министерства са дадени на концесии, които са кръговете, които управляват тези министерства и кръгчета, а жертваха Киселова по най-недостойния начин – то е ясно, че тя за нищо не става, но поне можеше да продадат тази крачка назад за някакъв политически ход, за промяна на министри, за да видим кои министри са кръгчета и кръгове и кои са корумпирани“, каза Василев.



По думите му Борисов е „неспособен да изпълнява своите предварителни ангажименти и ще падне напролет гръмовно“, заяви той.



Според лидера на МЕЧ Рая Назарян е избрана за председател на парламента, за да гарантират в „домовата книга“ свои хора.



Радостин Василев отказа да коментира слухове за бюджета на НЗОК и увери, че ще го направи тогава, когато бъде депозиран в деловодството на парламента. Все пак той подчерта, че тези бюджети са бюджети на замразяване на социалните плащания.