Депутатите избраха Рая Назарян от ГЕРБ-СДС за председател на Народното събрание.

За гласуваха 129 депутати, против 77 и въздържали се 14.

Тя е новият председател на Народното събрание: Коя е Рая Назарян

"Приемам този избор с респект и ангажираност. Позицията председател на Народното събрание не е пост, а задача - да организира работата на парламента, да поддържа добрия диалог межу политическите опоненти, да преставлява законодателя, стрикната правна рамка на компетенциите му. Председателят не представлява себе си, а Народното събрание като институция. За това и дължимата грижа е отвъд личните, политически и професионални предпочитания. Аз ще работя, Народното събрание да има добра организирана работаи да бъде достойно представляван в неговата многообразност ", заяви Назарян т трибуната на парламента.

"Възраждане" издигнаха за поста Цончо Ганев, зам.-председател на 51-вия парламент. За него гласуваха четирима, против - 118, въздържаха се 62 депутати.

Преди това те гласуваха за приемане на процедурни правила за избиране на председател на 51 Народно събрание. 130 депутати бяха "за", против гласуваха 76, въздържаха се 19.

Новите точки бяха включени в дневния ред със 125 гласа "за", 47 "против" и 42 "въздържал се" след консултации между парламентарните групи на председателски съвет.

Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов направи редакционна поправка накрая в процедурните правила да се запише, че за избран се счита кандидатът, получил гласовете на поне 121 народни представители. Предложението му беше отхвърлено със 71 гласа "за", 115 "против" и 22 "въздържал се".

В началото на днешното пленарно заседание, след откриването му, Наталия Киселова ("БСП-Обединена левица") обяви, че е подала заявление, с което се оттегля от поста.

"В изминалите дни беше казано, че в политиката никой на никого не е длъжен. Дължим го на гражданите, които гласуваха за нас, на тези, които не гласуваха. Днес подадох заявление, с което се оттеглям от длъжността председател на Народното събрание и показвам как трябва да се отстъпва с чувство на дълг и отговорност. За мен беше чест", обяви тя.