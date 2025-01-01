Повече от 10 дни Наталия Киселова е крила два сигнала до Народното събрание и институциите, свързани с много сериозни документи престъпления и източване на държавен ресурс.

Това заяви на извънреден брифинг в Народното събрание лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Двата сигнала са от Григор Здравков от Гражданско сдружение "Българска легия Антимафия". Сигналите са изпратени до и.ф. главен прокурор, до президентската институция и до Народното събрание.

Радостин Василев разказа, че депутатът от "Величие" Мария Илиева не е попълнила изискуемата декларация за регистрация на партията.

Без тази декларация ЦИК е обявила Мария Илиева за народен представител, въпреки че последната не я е попълнила, обърна внимание лидерът на МЕЧ.

По думите му, ако твърденията на Григор Здравков са верни, ПГ на Величие има депутат, който е незаконосъобразен.

След направена проверка от юристите-депутати от ПГ на МЕЧ, са установили, че това не е почеркът на Мария Илиева.

"Стилияна Бобчева е подписала Мария Илиева, тя е подправила частен документ", добави още Радостин Василев.

Ако всичко това се окаже вярно, той обясни, че имаме конституционна криза.

"И на двете трябва да бъде свален незабавно имунитетът. Мария Илиева е била 6 месеца незаконно депутат. Групата на Величие трябва да бъде разпусната. Странно защо толкова време Киселова го крие", каза още Радостин Василев.

Вторият сигнал е свързан със субсидията на партия "Величие" и е изпратен отново до главния прокурор, до президента и до всички партии.

"Има данни на Сметна палата от годишния финансов отчет на партия "Величие, че средствата се разходват незаконосъобразно от фирми, свързани с Ивелин Михайлов", обяви Радостин Василев.

Утре искам председателски съвет, съобщи той.

От МЕЧ дадоха и второ изявление, на което присъстват хора, които твърдят, че са измамени от фирми, свързани с Ивелин Михайлов, включително и от сина на Красимира Катинчарова.