Министерството на здравеопазването е разпоредило извънпланов одит на финансовото състояние, вземанията и задълженията на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ за периода от 1 януари 2025 г. до 30 юни 2026 г. Това заявява министърът на здравеопазването Катя Ивкова относно финансовото състояние на спешната болница в София и предприетите мерки за финансовото ѝ стабилизиране.

В началото на своя писмен отговор към народния представител от ПГ на „Демократична България“ (ДБ) Катя Панева, здравният министър прави уточнението, че УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, в което държавата притежава 100% от капитала. „Дружеството е държавно лечебно заведение по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за лечебните заведения, самостоятелно юридическо лице и като такова се управлява и представлява от ръководните си органи – съвет на директорите и изпълнителен член (директор)“, отбелязва министър Ивкова. Тя напомня, че държавните лечебни заведения са търговски дружества по смисъла на Търговския закон и публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия и посочва, че те осъществяват дейност в условията на оперативна самостоятелност, а тяхното управление е поверено на избраните ръководни органи, поради което възможностите за директната намеса от страна на държавата като собственик са силно ограничени.

„Към 31 декември 2025 г. лечебното заведение регистрира положителен текущ финансов резултат – печалба от 747 хил. лв. Сравнено с отчетената загуба от -6 311 хил. лв. за 2023 г. и регистрираната печалба от 2 516 хил. лв. за 2024 г., през 2025 г. се наблюдава продължение на положителната тенденция към отчитане на печалба, като намалението спрямо 2024 г. е с 1 769 хил. лв. Общо финансовият резултат на дружеството към 31 декември 2025 г. е загуба в размер -34 595 хил. лв., като намалението спрямо 2024 г. е с 645 хил. лв“, съобщава здравният министър.

Собственият капитал се увеличава от 28 250 хил. лв. за 2023 г. до 40 562 хил. лв. към 31 декември 2024 г. и достига 58 070 хил. лв. към 31 декември 2025 г. Записаният капитал е увеличен с 23,31% спрямо 2024 г. и достига размер от 87 880 хил. лв. в края на 2025 г., въпреки това, подобно на предходните две финансови години, размерът на собствения капитал остава под размера на записания капитал, т.е. дружеството е декапитализирано. Общо резервите на дружеството към 31 декември 2025 г. са в размер на 4 785 хил. лв. и са увеличени с 252 хил. лв. спрямо 2024 г., информира Ивкова.

По данни от годишния финансов отчет за 2025 г. лечебното заведение има общо задължения в размер на 58 337 хил. лв., в т.ч. задължения към доставчици – 9 826 хил. лв. (увеличението спрямо 2024 г. е с 1 610 хил. лв.), задължения към персонала – 7 558 хил. лв. (увеличението спрямо 2024 г. е с 504 хил. лв.), данъчни задължения – 1 630 хил. лв. (увеличението спрямо 2024 г. е с 83 хил. лв.), казва тя и допълва, че задълженията към финансови предприятия са в размер на 35 728 хил. лв., като до 1 година са 2 736 хил. лв., над 1 година са 32 992 хил. лв. По думите ѝ лечебното заведение е отчело липса на просрочени задължения в края на 2025 г., както и през предходните две финансови години.

„През 2025 г. спрямо предходния отчетен период е отчетено увеличение на общо приходите и на общо разходите на дружеството, като увеличението в приходната част е със 7,53%, а при разходната с 8,60%, което също обуславя и намалението при регистрираната печалба през 2025 г.“, казва още здравният министър и отбелязва, че общо приходите за 2025 г. са 198 454 хил. лв., като спрямо 2024 г. увеличението е с 13 893 хил. лв.

„Нетните приходи от продажба са увеличени с 10 423 хил. лв. спрямо 2024 г. При други приходи (приходи от финансирания) към 31 декември 2025 г. е налице увеличение с 1 950 хил. лв. спрямо предходния отчетен период. Общо разходите за 2025 г. са 197 707 хил. лв. и са увеличени с 15 662 хил. лв. спрямо 2024 г. По отделни разходни пера за 2025 г., сравнено с 2024 г., се наблюдава увеличение при разходите за суровини, материали и външни услуги – с 5 430 хил. лв., при разходите за персонала – с 10 699 хил. лв., а при други разходи – с 991 хил. лв.“, заявява Ивкова.

Министърът на здравеопазването посочва, че при финансовите разходи се наблюдава намаление с 604 хил. лв. по-малко спрямо предходната година, както и при разходите за амортизации – намаление с 1 032 хил. лв.

„По данни от дружеството, предоставени чрез единна електронна отчетна форма към 30 юни 2026 г., общо приходите са в размер на 52 117 хил. евро, при отчетени общо разходи от 50 803 хил. евро. Текущият финансов резултат на дружеството е печалба в размер на 1 314 хил. евро, а общо финансовият резултат е загуба в размер на -16 166 хил. евро. Общо задълженията са в размер на 37 525 хил. евро и отново се отчита липса на просрочени задължения“, подчертава тя.

Ивкова съобщава, че в момента е разпореден извънпланов одитен ангажимент за консултиране в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД, като проверката е с обхват финансово състояние, вземания и задължения на лечебното заведение за периода от 1 януари 2025 г. до 30 юни 2026 г.; управление на активите на дружеството в община Царево към 30 юни 2026 г.; спазване на разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация за периода от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г. във връзка с Постановление на СГП № 93-00-76/28.04.2026 г.; непризнати разходи от НЗОК за периода от 1 януари 2025 г. до 30 юни 2026 г. и други.

„След приключване на одитния ангажимент може да бъде предоставена допълнителна информация за резултатите“, казва още тя.

В заключение здравният министър информира, че съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 2 от Закона за публичните предприятия членовете на органите за управление и контрол действат информирано, добросъвестно, с дължимата грижа и внимание и в най-добрия интерес на предприятието и собствениците на капитала.

Ивкова уверява, че Министерство на здравеопазването ще продължи да води балансирана и рационална политика при управление на лечебните заведения – търговски дружества, която да гарантира стабилност на системата на здравеопазването и изпълнение на основните ѝ цели – достъпно, равнопоставено и качествено здравеопазване на българските граждани. „Приоритет в реализирането ѝ остава стабилизиране на финансовото състояние и ефективно управление, подчинено на принципите за прозрачност, публичност, законосъобразност и ефективност“, пише в заключение тя.