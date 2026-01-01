Тежки верижни катастрофи и в двете посоки затвориха магистрала "Тракия" в района на Ямбол. Ударили са се около 50 автомобила - леки и тежкотоварни. Има много загинали и ранени, като броят им постоянно се мени. Единият масов инцидент е станал при 289-и километър, в платното в посока Бургас, а вторият при 294 км преди пътния възел "Зимница", в посока София.

Над 10 души са загинали при двете верижни катастрофи, съобщи за БТА областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

В ямболската областна болница са настанени 11 пострадали, повече от тях в тежко състояние, каза заместник-директорът ѝ д-р Валентин Вълчев. Седем от ранените са с политравми, трима са с фрактури на крайници, установява се в момента състоянието на останалите, посочи д-р Вълчев.

На всеки 2-3 минути на мястото на инцидентите идва линейка, видя на място репортер на БТА. Образувана е колона от автомобили от 288-и км до пътен възел "Кабиле".

Осем души, пострадали при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, ще бъдат настанени в болницата в Сливен. Седем от тях са с травми на крайниците и гръдния кош. Осмият пострадал е в много тежко състояние с черепно-мозъчна травма. Това съобщи за БТА областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

Линейки са тръгнали към мястото на инцидента, за да транспортират пострадалите до лечебното заведение. От МБАЛ "Д-р Иван Селимински" в Сливен съобщиха, че са в готовност да приемат пострадалите и ги очакват. Операциите в лечебното заведение са спрени, за да бъдат осигурени необходимите ресурси и екипи за оказване на медицинска помощ на пострадалите.

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков заяви, че и армията се включва в помощ на десетките спасители от полицията, пожарната и спешна помощ.

На летище Бургас е кацнал военнотранспортен самолет „Спартан“. Той е в готовност да транспортира тежко пострадали до болнични заведения в Пловдив и София, ако се наложи.

Заради струпването на катастрофирали автомобили придвижването на линейките до всички места на инцидентите е затруднено. По тази причина се премахват участъци от мантинелите, за да се осигури по-бърз достъп на спасителните екипи.

"Над 50 са ранени, осигурени са максимално бързо екипи, които обезопасяват участъка. Все още има затиснати хора, съобщава се и за деца. Съобщава се за цистерна с пропан-бутан, която се обезопасява. Възможно е да има още ранени, възможно е да има загинали, но екипите още не могат да стигат до всички", каза Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики пред бТВ.

Системата BG-ALERT е задействана на територията на областите Ямбол, Сливен и Бургас, за да информира шофьорите за опасната ситуация и възможностите за обход.

Причините са гъста мъгла, мокра настилка и несъобразена скорост. Магистралата е затворена в двете посоки, докато не бъдат изтеглени всички автомобили, каза директорът на Областното пътно управление инж. Галин Костов.

"Към мястото на двете верижни катастрофи са насочени екипи на пътна полиция, пожарната и спешна помощ. Не може да се каже още колко са автомобилите, много са. Създаваме в момента организация, отцепено е движението, затворено е. По първоначални данни има пострадали", каза говорителят на полицията в Ямбол Татяна Павлова.

Вероятната причина за инцидента е много гъста мъгла.

FB/Магистрала Тракия, Dimatar Dimitrov

FB/Магистрала Тракия, Dimatar Dimitrov

Извършват се огледи, а движението е спряно и в двете посоки за целия ден и се пренасочва по обходни маршрути.

От АПИ уточниха, че трафикът се пренасочва по обходен маршрут: п.в. „Карнобат“ – път I-6 „Петолъчката“ – Сливен – път II-53 – п.в. „Крушаре“. Движението се регулира от екип на „Пътна полиция“.

От полицията призовават водачите да карат с повишено внимание, да намалят скоростта и да пазят дистанция, особено в участъците с лоша видимост.

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