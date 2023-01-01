Потребител в Twitter под псевдонима @curlyfunk_ е сътворил анимационни образи на някои български политици чрез изкуствен интелект.
Вижте как биха изглеждали Корнелия Нинова, Слави, Трифонов, Вежди Рашидов, Костадин Костадинов, Асен Василев, Христо Иванов, Делян Пеевски и други като анимационни герои на „Пиксар“:
Вижте как биха изглеждали Корнелия Нинова, Слави, Трифонов, Вежди Рашидов, Костадин Костадинов, Асен Василев, Христо Иванов, Делян Пеевски и други като анимационни герои на „Пиксар“:
May 5, 2023
цончо и копейката, като пиксар герои #midjourney5 pic.twitter.com/aitLh6EHjZ— curly (@curlyfunk_) May 5, 2023
May 5, 2023
May 6, 2023
May 6, 2023
May 5, 2023
May 6, 2023