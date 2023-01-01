Потребител в Twitter под псевдонима @curlyfunk_ е сътворил анимационни образи на някои български политици чрез изкуствен интелект.

Вижте как биха изглеждали Корнелия Нинова, Слави, Трифонов, Вежди Рашидов, Костадин Костадинов, Асен Василев, Христо Иванов, Делян Пеевски и други като анимационни герои на „Пиксар“:

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