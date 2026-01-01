400 души са загинали при катастрофи от началото на годината, показват данни на МВР, цитирани от Института за пътна безопасност. Според ИПБ тази бройка е достигната с около месец по-рано в сравнение с миналата година, когато прагът е бил преминат на 19 ноември.

В своя позиция от института изразяват притеснение от броя на жертвите и поставят въпроса за начина, по който се води официалната статистика за загиналите при пътнотранспортни произшествия.

От ИПБ твърдят, че само през последната седмица трима души са били изключени от отчетите по вътрешни правила на МВР. Според организацията подобна практика е прилагана и през миналата година.

От института посочват още, че ръководството на МВР не е допуснало независима проверка на данните за 2024 и 2025 г. относно хората, починали вследствие на катастрофи, които не са включени в общата статистика. Според ИПБ това поражда съмнения, че близо 100 смъртни случая годишно остават извън официалния отчет за пътния травматизъм.

От организацията смятат, че промените в отчетността не могат да заместят реалните мерки за ограничаване на катастрофите. Според тях са необходими конкретни действия и измерими резултати за намаляване на броя на загиналите по пътищата.