На 27 април, понеделник, президентът Илияна Йотова ще връчи голямата награда в 20-ото издание на конкурса на Българската агенция за инвестиции „Инвеститор на годината“.

На тържествената церемония ще присъстват представители на изпълнителната власт, бизнеса, работодателски организации, двустранни търговско-индустриални камари.

Наградите отличават компании и инвестиционни проекти, които със своята дейност допринасят за икономическото развитие на страната, създаването на нови работни места, внедряването на иновации и устойчивия растеж на българската икономика.