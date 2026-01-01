Над век и половина българските читалища съхраняват и предават ценностите на нашата идентичност, поддържат паметта за миналото и отварят хоризонти за бъдещето. Това заявява държавният глава Илияна Йотова в приветствие към читалищните деятели по повод отбелязването днес на 170 години от създаването на общонародното читалищно дело в България и учредяването на Съюза на народните читалища.

По думите на президента, знаменателната годишнина бележи една от най-светлите и устойчиви традиции в духовната история на нашия народ.

Българското читалище е уникален национален феномен и своеобразно средище на просвета, култура, родолюбие и гражданска активност, посочва Илияна Йотова в поздравителния си адрес. Президентът припомня създаването на първите народни читалища у нас - в Свищов, Лом и Шумен, които остават траен символ на възрожденския дух, на стремежа към знание и духовна свобода.

Илияна Йотова приветства богатата програма, посветена на отбелязването на годишнината, и инициативата за основаване на Национален представителен организационен комитет с участието на изявени личности от областта на науката, образованието и културата. Това е ясен знак за жизнеността и авторитета на читалищното дело в съвременна България, посочва Илияна Йотова в поздравителното писмо, адресирано до председателя на Съюза на народните читалища проф. Николай Дойнов.