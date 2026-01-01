Инфлацията в България през декември 2025 г. остава сравнително умерена на месечна база, но годишният ѝ ръст продължава да е осезаем. По данни на Националния статистически институт месечната инфлация е 0.1%, а годишната – 5%, измерена чрез Индекса на потребителските цени.

Данните показват, че през последния месец на годината ценовият натиск идва основно от сектора на услугите. Най-осезаемо е поскъпването при „Развлечения и култура“, където цените се увеличават с 2.2%, следвани от транспорта с ръст от 0.8% и ресторантите и хотелите – с 0.4%. В същото време разходите за жилище, електроенергия и храни остават без промяна, което ограничава общия инфлационен ефект.

НСИ: Годишната инфлация е 5.6%

Понижение на цените се отчита при облеклото и обувките, където сезонните намаления водят до спад от 2.3%, както и при съобщенията и някои разнообразни стоки и услуги.

При хранителните продукти картината остава разнопосочна. Докато част от основните стоки като лук, яйца, свинско месо и хляб поскъпват, други – най-вече цитрусовите плодове, млечните масла и макаронените изделия – поевтиняват значително. Това води до общо задържане на цените на храните на месечна база.

Евростат отчете 3,7% инфлация в България през ноември

По-сериозно увеличение се наблюдава при някои нехранителни стоки и услуги. Рязък скок на цените има при международните полети, както и при туристическите услуги и хотелите във ваканционни центрове. В същото време електроуредите, облеклото и обувките поевтиняват, което частично компенсира разходите на домакинствата.

На годишна база инфлацията продължава да оказва натиск върху бюджета на потребителите. Средногодишната инфлация за 2025 г. достига 4.6%, а натрупаната за последните пет години надхвърля 40%. По Хармонизирания индекс на потребителските цени, използван за сравнение в ЕС, годишната инфлация през декември е по-ниска – 3.5%.

Данните за т.нар. малка потребителска кошница показват, че разходите на най-нискодоходните домакинства продължават да растат, макар и умерено. През декември цените на храните в тази кошница се увеличават с 0.4%, докато нехранителните стоки леко поевтиняват.

Като цяло статистиката за декември сочи известно успокояване на инфлацията в края на годината, но ценовият натиск върху домакинствата остава, особено при услугите и някои основни разходи.