Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA“. По думите му случилото се е очаквано, тъй като не може да има главен прокурор, който не е признат от съдилищата и не може пълноценно да упражнява правомощията си.

Янкулов посочи, че върху решенията на Сарафов биха могли да влияят членовете на Висшия съдебен съвет. Той припомни, че и в миналото ВСС е променял рязко позицията си – визирайки случая с Иван Гешев, когато след години на подкрепа, за кратко време беше взето решението да бъде отстранен от поста на обвинител №1. "Предстои да стане ясно дали и в настоящата ситуация се наблюдава подобен сценарий", каза Янкулов.

Янкулов с първи коментар след оттеглянето на Сарафов (ВИДЕО)

Служебният министър подчерта, че новият изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова ще упражнява правомощията си в рамките на законово установения срок от шест месеца. Това, според него, е гаранция срещу прекомерно и продължително концентриране на власт.

Янкулов отбеляза, че съвпадението между оставката на Сарафов и публична позиция на Иван Демерджиев, в която се призовава за оттеглянето му, повдига въпроси, но не е ясно кога точно е взето решението за оставка.

Министърът беше категоричен, че подобни казуси не трябва да се решават чрез използване на държавна принуда. По думите му евентуално принудително отстраняване би подкопало доверието в институциите и не би било добър сигнал към обществото.

Според него е необходима промяна във Висшия съдебен съвет и избор на титулярен главен прокурор, но реформата трябва да бъде внимателно обмислена и качествено проведена, а не прибързана. Янкулов подчерта, че при новото парламентарно мнозинство има възможност да се обсъдят по-широки промени в съдебната система.

"Към момента не ми е предлагано да остана на поста ми, не смятам и че ще ми бъде предложено", заключи той.

