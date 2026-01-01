Правителството работи по цялостен пакет от мерки, насочени срещу покачването на цените, което виждаме като пряко отражение на войната в Близкия изток. Това каза премиерът Андрей Гюров във видеообръщение, разпространено чрез профила му във Фейсбук.

Във време на криза и несигурност хората очакват от мен не просто думи, а ясна посока и разумни действия, заяви Гюров.

Министрите на финансите, енергетиката, икономиката и социалната политика вече разработват конкретни стратегии. Още от петък започнах серия от срещи, защото вярвам, че добрите решения се раждат в диалог, обясни той.

"Първата беше с работодателските организации. През тази седмица очаквам позициите на синдикатите, търговските вериги, телекомуникационния сектор и банките", добави министър-председателят.

По думите на премиерът целта е ясна: мерките да бъдат добре насочени, да достигнат до хората и секторите, които наистина се нуждаят от подкрепа. Не да разпиляваме ресурси, а да ги използваме разумно и справедливо.

Нека да сме честни - държавата работи в условията на удължителен бюджет. Това означава, че възможностите ни не са безкрайни. Но това не е оправдание - това е отговорност да действаме по-умно, по-прецизно и с мисъл не само за дните на служебното правителство, но и за държавата след изборите. В условията на външна криза трябва да се действа държавнически. Може да се справим най-добре, когато осъзнаем, че всички сме в една лодка и тежестта се понася най-леко, когато е споделена справедливо.