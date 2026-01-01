Министърът на културата Евтим Милошев увери, че служителите на ведомството, които работят почтено и с кауза в полза на българската култура, ще имат място и уважение в министерството. Така той отговори на въпрос на депутата от ДПС Николай Златарски по време на днешното заседание на Комисията по културата и медиите.

Златарски попита дали при предстоящата административна реформа, въпреки запазването на общата численост на Министерството на културата, служителите могат да бъдат сигурни, че няма да има допълнителен подбор или въвеждане на критерии, които да доведат до освобождаването им.

„Мога да гарантирам, че за всеки служител на Министерството на културата, който работи почтено, работи с кауза, работи със смисъл и дава най-доброто от себе си в полза на българската култура във всичките ѝ измерения, ще има място в Министерството на културата, ще има уважението в Министерството на културата и под това се подписвам“, посочи Милошев.

Министърът на културата Евтим Милошев отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по културата и медиите, в рамките на днешното ѝ заседание, на основание чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (НС). Сред присъстващите на заседанието бяха секретарят на президента по културата, образованието и българите зад граница Милена Димитрова, заместник-министрите на културата доц. д-р Пламен Славов и Марина Василева и парламентарният секретар на Министерството на културата Станимир Бояджиев.