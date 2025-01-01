Софийският градски съд осъди на доживотен затвор Веско Вълчинов за това, че през 2023 г. умишлено е убил Кристиян Пеев като му е нанесъл осем удара с метална гира, съобщиха от обвинението.

Разследването е проведено от СДВР-МВР под ръководството и надзора на СГП. Обвинителният акт е внесен в съда на 26-и юли 2024 г.

С присъда от 8-и декември 2025 г. Софийски градски съд (СГС) призна подсъдимия за виновен в това, че за времето от 17,15 ч. до 18,24 ч. на 8-и август 2023 г. в жилище в град София умишлено умъртвил Кристиян Пеев чрез нанасяне на осем отделни удара с метална гира в областта на челото и главата на жертвата, като деянието е извършено с особена жестокост.

Части от тялото на жертвата бяха открити в канализацията, в контейнери за боклук в София и на територията на природен парк Витоша.

Съдът наложи на Вълчинов наказание доживотен затвор при специален режим на изтърпяване. Уважи и граждански иск за сумата от 500 000 лева, съставляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъплението.

Присъдата на СГС не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране пред Софийски апелативен съд.