Парламентарната Комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия прие на първо четене промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, внесени от Министерския съвет на 5 май. С промените в българското законодателство се въвеждат изисквания и мерки по прилагането на редица законодателни актове от правото на Европейския съюз, обясни Методи Методиев, заместник-министър на финансите, при представянето на законопроекта.

Законопроектът предвижда и изменения в националното законодателство с цел адаптирането му към ресорен регламент и директива, като в тази връзка ще се улесни достъпът до капитал за малките и средните предприятия, като се изменят праговете за публикуване на проспект, наименованията на отделните видове проспекти за облекчено допускане до търговия, намаляват се административната тежест и разходите към проучванията, изготвяни от инвестиционни посредници, както и се актуализират административнонаказателните разпоредби срещу пазарните злоупотреби.

С оглед прилагането на други ресорни регламенти за бенчмарковете се прецизира разпределението на правомощия между Комисията за финансов надзор и Българската народна банка при издаване на разрешение за участие в търговията с квотите за емисии на парникови газове и режимите за одобрение и надзор на бенчмаркове.

Във връзка с въвеждането на еврото в страната ни с проекта се предлага адаптация на стойностите на имуществените санкции и глобите от левове в евро в проектозакона и в други секторни закони в небанковия финансов сектор.

Заместник-министърът посочи, че е предложено и допълнение в Закона за обществените поръчки във връзка с поет ангажимент на България към Европейската комисия в процеса на предоговаряне на целите по Реформа C10.R10 Обществени поръчки от Националния план за възстановяване и устойчивост, свързани с намаляване дела на процедурите на договаряне и на договорите, сключени въз основа на получена само една оферта, и е елемент от ключов етап 245а от Реформата, който е включен в петото плащане по Плана. Всеки възложител се задължава в срок до 30 ноември да изготви и публикува в профила на купувача индикативен план-график за обществените поръчки, които възнамерява да възложи през следващата календарна година. При неизпълнение е предвидена глоба от 250 до 500 евро, предвижда проектозаконът.

Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор, каза, че Комисията по принцип подкрепя тези изменения в закона и допълни, че една част от тях са подготвени съвместно с Министерството на финансите.

Боряна Евлогиева, директор на Дирекция „Законодателство и методология“ в Агенцията за обществени поръчки, обясни, че промяната по отношение на обществените поръчки се налага с оглед изпълнение на ключов етап от реформата, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост в областта на обществените поръчки, а ако тя не бъде осъществена, това ще рефлектира финансово върху страната. По думите й тя е свързана с по-голяма предвидимост сред бизнес средите и потенциалните участници в обществени поръчки какви поръчки предстоят за възлагане в страната, така че те да се подготвят и да бъде повишена конкурентната среда при възлагането им, както и да бъде повишена прозрачността още от етапа на планиране. От друга страна, това ще способства и за по-добро бюджетиране с оглед огромния публичен финансов ресурс, който се разходва с обществени поръчки, допълни експертът. Тя посочи още, че предстоят и други промени в Закона за обществените поръчки, които Агенцията трябва в най-кратки срокове да внесе в Министерство на финансите за предварително вътрешно съгласуване.