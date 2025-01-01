„Да, България“ подаде сигнал до Върховна прокуратура във връзка с опит за нерегламентирано поставяне на антипаркинг колчета пред един от входовете на Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на партията.

„На 20 септември 2025 г. пред служебния вход на парламента откъм площад „Желю Желев“ бяха извършени изкопни и строително-монтажни дейности, включващи разбиване и премахване на част от настилката на жълтите павета и подготовка на терена за поставяне на антипаркинг колчета, без наличие на видимо обозначение на строителен обект, без представени разрешения и без съгласуване с компетентните институции. Дейностите са преустановени едва след публичното им огласяване, включително чрез публикации в социалните мрежи и в медиите“, се казва в прессъобщението.

Антипаркинг колчета пред парламента: Кметът на София възложи проверка

Според „Да, България“ извършените изкопни работи са се осъществили върху територия, която е част от културна ценност – настилката от жълти павета в централната градска част на София, призната за културна ценност с решение на Столичния общински съвет от 2013 г. и подлежаща на специален режим на опазване по реда на Закона за културното наследство (ЗКН). Тази настилка е публична държавна собственост и всякакви намеси в нея подлежат на предварително съгласуване с Министерството на културата и издаване на разрешение по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), се подчертава в текста.

От политическата сила припомнят, че проверка на Столичния инспекторат, възложена кмета Васил Терзиев, е потвърдила липсата на документи и разрешения, като е съставен акт за административно нарушение. Според „Да, България“ наличните данни сочат за евентуално престъпление от общ характер, тъй като са предприети изкопни дейности без надлежно разрешение върху обект, представляващ културна ценност, както и повреждане на настилка – културна ценност, което потенциално може да обоснове признаците от обективна и субективна страна на състава на престъпление по чл. 277а, ал. 1 и чл. 216, ал. 6 от Наказателния кодекс.

С оглед на това от партията настояват да бъде извършена пълна, всеобхватна и обективна проверка, включително да се изискат от Столичната община, Министерството на културата и направление „Архитектура и градоустройство“ всички документи, свързани с извършените дейности с оглед установяване на обективната истина и предприемане на надлежни мерки.

На 20 септември съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев съобщи във Фейсбук, че “ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на Народното събрание и никой да не може да блокира Пеевски“.

Безобразна злоупотреба с културното наследство на България са строителните дейности върху жълтите павета при парламента, казва в публикация във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев миналия петък. Той припомня, че е получил сигнал за неправомерно поставяне на антипаркинг колчета и извършени строителни дейности върху жълтите павета при служебния вход на Народното събрание. Това се случи без необходимите документи и разрешения, каквито изисква законът – особено когато става дума за обект от културно-историческо значение, написа столичният кмет.