Координационният център към Механизма за еврото даде редовния си седмичен брифинг в сградата на Министерския съвет. На него Владимир Иванов - председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и председател на координационния център, и експерти представиха актуални данни за процеса по въвеждане на еврото в България.

Процесът по прехода към еврото общо взето приключи, заяви Иванов и допълни, че към момента се занимават с технически въпроси за изземване на левовата парична маса. БНБ ще обменя безсрочно, а българските банки безплатно до средата на година, припомни той отново. По думите му левовата маса в хората вече е много малко.

"3.7 млрд. лв. има неприбрани или 88% от левовете, но буквално това са много малко количество, като имате предвид, че 1% ще остане неприбран по принцип. С останалите държави е същото. Буквално с въвеждане на еврото и гарантиране на обращение с еврови копюри много гладко и бързо премина процесът. Отличници сме в тази посока и почти вече няма никакви проблеми с обмяната лев-евро. Законът за въвеждане на еврото продължава действието си до 8 август и всички търговци и ангажирани следва да го имат предвид за двойното етикиране, превалутирането и необоснованото повишаване на цените. Никой да не се отпуска, да се знае, че законът действа до 8 август", посочи експертът.

От 26 февруари до 5 март 2026 година в МВР са регистрирани 8 нови случая на опити за прокарване на неистински евро банкноти, включително и реквизитни такива. Образувано е едно досъдебно производство, регистрирани са 5 преписки и са започнати 2 проверки. Иззети са 9 банкноти, от които 4 с номинал 20 евро, 3 с номинал 50 евро, 1 с номинал 100 евро и 1 от 200 евро. Установени са и интернет измами за заблуждаване на потребители.

От началото на годината общо 171 случая са регистрирали МВР за пласиране на фалшиви пари. Засиленият контрол по въвеждане на еврото ще продължат, закани се Владимир Иванов. Проверките ще продължат и след 8 август, докогато ще важи двойното обозначаване на цените на стоките.