Министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов участва в Четвъртата среща на високо равнище с акцент върху превенцията и контрола на незаразните болести и насърчаването на психичното здраве и благополучие, проведена в рамките на 80-та сесия на Общото събрание на Организацията на обединените нации (ООН). Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването. Тази среща е част от инициативите за постигане на Дневен ред 2030 на ООН - намаляване с една трета до 2030 г. на предотвратимата смъртност от незаразни болести чрез превенция и лечение, както и подобряване на психичното здраве и благосъстояние.

Министър Кирилов е дал висока оценка от името на България за усилията на ООН по отношение на превенцията и контрола на хроничните незаразни болести в контекста на постигане на Целите за устойчиво развитие. По думите му споделянето на общи принципи, опит и добри практики е безценно, се посочва в съобщението.

По време на своето изказване доц. Кирилов изтъкнал, че страната ни е изпълнила няколко последователни национални програми за превенция на хроничните незаразни болести, следвайки междусекторния подход и фокусирайки се върху ограничаване на рисковите фактори, ранното откриване, мониторинга и оценката на разпространението на водещите незаразни болести. Той е подчертал, че новата програма е предвидена за следващия петгодишен период.

Успешното развитие на мрежата от здравни медиатори в България също е била отбелязана като ключов подход към успеха на действията на национално ниво, а предстоящият старт на две скринингови кампании - за рак на дебелото черво и рак на маточната шийка, беше очертан като значително разширяване на възможностите за превенция на онкологичните заболявания.

Включването на оралното здраве е неизменна част от дейностите по превенция и контрол на хроничните незаразни болести, подчерта министър Кирилов и напомни за приетата през 2024 г. Декларация за създаване на Глобална коалиция за орално здраве.

България изразява увереност, че подобряването на превенцията и контрола на незаразните болести и повишаването на ефективността на международното сътрудничество в областта на здравеопазването ще доведат до подобряване на здравето и благосъстоянието на световно ниво, каза в заключение здравният министър.

Министър Кирилов се срещна вчера с Регионалния директор на Световната здравна организация за Европа д-р Ханс Клуге и с министъра по въпросите на вътрешно разселените лица от окупираните територии, труда, здравеопазването и социалните грижи на Грузия Михаил Сарджвеладзе.