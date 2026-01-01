Президентът Илияна Йотова стартира днес консултациите с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание.

Точно в 10:30 ч. тя прие в президентството представители на парламентарната група на "Прогресивна България".

В петък, 8 май, ще има ново правителство - това гарантираха от най-голямата партия в НС.

„Прогресивна България“ след консултациите при Йотова: В петък ще има правителство (ВИДЕО)

"Ние сме наясно, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях. Сигурно е, че до края седмицата ще има правителство. В петък, 8 май, ще има ново правителство. Основните цели са ясни. Разбира се, на първо място стои борбата със завладяната държава и с корупцията. Изключително важна част от нашата работа ще бъдат цените и икономическите въздействия върху инфлацията и възможностите по някакъв начин да бъде овладяна инфлацията. От нас може да очаквате динамична, бърза работа в интерес на българските граждани и в издигане на държавността. За нас е изключително важно да променим модела на работа в България и мисля, че това ще стане ясно изключително бързо. Ще видите това", заяви Антон Кутев.

"Ще бъдем наистина експедитивни. Това, което бихме могли да обещаем, е да сложим край на политическата криза и да отговорим на предизвикателствата, поради които обществото ни даде власт да решим – рязкото обедняване и галопиращата инфлация. На първо време планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези неспиращи цени и масовото обедяване. Търсенето на сигурност, което споменахте, е и за справедливост във всичките й форми - икономическа, социална, правосъдна. Акцент в работата на Народното събрание и на бъдещия Министерски съвет ще бъде пакет от закони, които да възстановят тази справедливост, защото тя е в основата на огромните очаквания", каза и председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

"Съзнаваме и тези скрити подводни камъни, които има, макар че не сме напълно наясно с тях. За нас потенциалния бюджетен дефицит е огромен проблем. Предстоят ни трудни месеци", добави още Витанов.

"Във външнополитически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален и краен завой, нищо подобно - девет години като президент Румен Радев има много ясни позицици, до които се доближават почти всички вече европейски лидери", каза още той.

Не бих навлизал в дълбочина по отношение на публичните финанси и държавния бюджет, тъй като не съм запознат в дълбочина с официалните отчети от Министерството на финансите. Бих споменал притеснителното състояние на бюджетния дефицит, което към април е 1,4% от БВП, каза от своя страна и Гълъб Донев.

"Може би едно от първите решения, което трябва да приеме Народното събрание, е нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии и заплати", посочи той.

По думите му, това повишение се дължи основно на някои разходи – за персонал, за пенсии и капиталови разходи. Това говори, че структурата на разходната част не е добре структурирана и ще доведе до редица негативи, тъй като това са дългосрочни разходи и се повтарят с годините. Според него върви трудно и със забавяне усвояването на европейските средства по европейските фондове и ПВУ.

Гълъб Донев отбеляза, че основна насока при тези плащания ще бъде какво може да бъде спасено и предоговорено.

От своя страна президентът Йотова поздрави „Прогресивна България“ с големия успех на парламентарните избори. "В следващите месеци ще трябва да защитите изборния резултат, който постигнахте на парламентарните избори. Ще бъде трудно, но се надявам, че ще се справите. Ще бъде важно и вашето отношение към опозицията", каза тя и им пожела на добър час.

ГЕРБ на консултации при президента - заявка за конструктивна опозиция и подкрепа за важни решения

В 11:30 ч. се проведе и срещата с представителите на парламентарната група на ГЕРБ-СДС

"Надяваме се на стабилност, развита и просперираща България, за което от голямо значение е работата на опозицията" - с това приветствие ги посрещна президентът.

Йотова обясни, че във встъпителните думи на ГЕРБ – СДС при първото заседание на 52-рото Народно събрание е чула голямо желание за конструктивизъм: "Разчитам на вас, че в дългата ви практика като управляваща политическа сила имате експертиза за добрите ви идеи оттук нататък. Да бъдете опозиция със своите идеи и ясен и съдържателен парламентарен контрол и да има нов начин на отношение между институциите".

Според президента България е в изключително тежка финансова ситуация. "Работим с бюджет от миналата година, два пъти удължаван. Той още е в левове, докато страната от няколко месеца работи с евро", посочи Илияна Йотова.

"Безспорен капацитет сте по отношение на Плана за възстановяване и устойчивост и законите, които следва да бъдат приети от това Народно събрание", се обърна Йотова към Томислав Дончев, и допълни, че служебният кабинет е оставил проекти в това направление.

Йотова попита ГЕРБ - СДС какво са имали предвид, когато в декларацията си от първото заседание на Народното събрание са казали, че очакват политики с десен профил и непопулярни реформи. Президентът зададе и въпросът - какви са вижданията на ГЕРБ-СДС за най-важните задачи пред страната.

От своя страна Томислав Дончев ѝ отговори, че като опитен политик Йотова знае, че късите хоризонти в политиката са опасни. "Най-важното за нас е колкото се може България да има редовно и титулярно правителство, което да се заеме с ключовите предизвикателства", заяви Дончев и постави бюджетът на първо място.

"Ще се радваме да видим курс към бюджетна консолидация. Това ще е приоритет споделен от всички парламентарни партии, каза още той. Дошло е време за тежки решения", категоричен бе той и допълни, че въпреки ролята им на опозиция, ГЕРБ-СДС ще подкрепят "някои от тежките решения с реформаторски профил", които предстоят пред страната.

"На нас гражданите са ни определи ролята на опозиция и мислим да я изпълняваме максимално достойно. С всички наши действия, ние ще направим всичко възможно да подобрим качеството на управлението", даде заявка Томислав Дончев.

От ГЕРБ-СДС посочиха също, че България има предизвикателства, свързани не само с Националния план за възстановяване и устойчивост. "Тъжно е, че в предишното НС не беше събрано достатъчно мнозинство да минат част от реформите. Не трябва по никакъв начин да пада темпото на инвестиционния процес, защото не само за НПВУ, но и за оперативните програми има срокове и, ако плащанията са на стойност по-ниска от целевата, се губят пари", допълни той.

Дончев подчерта, че винаги при "смяна на караула" инвестиционният процес се забавя, което не трябва да бъде допуснато, защото това са пари за общините, бизнеса, гражданите. "Ще полагаме усилия да предлагаме законопроекти, нови идеи, които са важни за нас", увери Дончев и посочи, че категорично смята, че трябва да се продължи с данъчните облекчения за компаниите, които инвестират в научно развойна дейност.

Дончев изтъкна, че новите управляващи имат три опции - или да поддържат дефицит 3 и над 3%, или да ограничават неефективни разходи, или да вдигат данъците. Но според него нито едно от тези решения не е добро. "Като дясно мислещ бих ограничил неефективните държавни разходи, което не означава да страдат социални плащания", подчерта той.

"Радвам се, че сега вече има стабилно мнозинство в Народното събрание, което много бързо изпълни всички конституционни практики и задължения бързо да се избере председател, и да се отговори на очакванията на обществото за една стабилност, сила и увереност на законодателния орган", каза от своя страна и Рая Назарян и допълни: "Наистина пожелавам успех на г-жа Доцова, вярвам, че тя ще се справи. Може да разчита на мен за помощ като човек, който е заемал този пост и има опит. Няма да позволим лоши практики от преди - при сериозната фрагментация в НС, да бъдат продължени и сега, когато може да се покаже другото лице на законодателния орган".

Ще продължим със законодателните инициативи по ПВУ, както и всички добри предложения, касаещи законодателната реформа, могат да разчитат на нашата подкрепа, посочи още тя.

Йордана Фандъкова изрази очакване много бързо да продължи модернизацията на българското образование. Имахме наш инициативи, надявам се на пълен консенсус по тема образование и култура, добави тя.

ДПС на консултации при Йотова: Ще държим да има нормален диалог между партиите (ВИДЕО)

В 12:30 ч. се проведе и срещата с представители на „Движение за права и свободи - ДПС“.

Консултациите са изключително важни, имаме нова политическа ситуация в България, след като "Прогресивна България" спечели абсолютно мнозинство, заяви президентът Йотова и отбеляза, че в ръцете на мнозинството е как ще изглежда изпълнителната власт. Те ще направят своите предложения, надявам се в следващите дни, отбеляза държавният глава.

"Нашата амбиция е до края на седмицата да има вече ново правителство в България и тук започва съвместната ни работа", каза държаният глава. "В мое лице и в лицето на цялата президентска администрация ще срещнете най-добрия гарант в защитата на всички български граждани във всички региони на страната.Едно от най-големите богатства на нашата страна са различните етнически общности - всеки със своите таланти, традиции и това, което може. Ние не правим и няма как да правим разлика кой къде живее. Нашата цел е равен старт за всички български граждани", посочи президентът Илияна Йотова, добавяйки, че вратите на президенската институция са отворени за сигнали за злоупотреби.

"Българските граждани показаха какво искат. Ние ще бъдем конструктивна опозиция. ДПС ще държи да има нормален диалог между политическите партии, между инситуциите, ще работим за правата и достойнството на всеки български гражданин и ще опитаме да ги защитим както всеки един заслужава. Ще подкрепим всяка една политика, която е за хората, за да живеят достойно - както заслужават", посочи Айтен Сабри.

"Нека да видим какво ще бъде предложено като промяна в Закона за съдебната власт и ние ще участваме с нашите становища. След това и ние ще участваме във всички дебати по всички важни теми, които изброихме. Ускореното развитие на икономиката е теза и приоритет на ДПС", изтъкна Халил Летифов.

Той каза още, че ако искаме да спрем обезлюдяването на населени места, на цяла България, това няма да стане с магическа пръчка, а с постоянна работа, с решаването на проблемите на всички населени месута.

Споделяме и мнението, че България трябва да има силен глас в Европа, посочи още той.

Иво Цанев изтъкна, че е съгласен с президента Йотова и подкрепя мисълта за това по какъв начин държавата да се реиндустриализира: "Това е нещо, което трябва да мислим, ако искаме да имаме БВП, който да надвишава достатъчно държавните финанси, за да си позволим всички тези социални политики."

От 14:00 ч. с президента ще се срещнат от "Демократична България", 15:00 ч. – "Продължаваме промяната", а от 16:00 ч. – представители на парламентарната група на „Възраждане“.

След края на консултациите държавният глава Илияна Йотова ще направи изявление пред медиите.

Според Конституцията президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. Когато в седемдневен срок кандидатът за министър-председател не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за министър-председател. Ако и в този случай не бъде предложен състав на Министерския съвет, в срока по предходната алинея президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател.

Най-вероятното първата папка ще бъде връчена още този четвъртък на най-голямата политическа сила - "Прогресивна България". Заявката на партията на Румен Радев е да отидат на "Дондуков" 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това се случи, най-вероятно новият кабинет ще положи клетва в петък. Най-вероятно Радев ще застане начело на новото редовно правителство.

Очаква се и парламентът да започне работа по същество, след като още в първия работен ден всички партии от опозицията входираха свои законопроекти. Три парламентарни групи имат предложения за промени в закона за НСО, с които да се свали охраната за народни представители.

Народните представители от 52-рото Народно събрание положиха клетва на 30 април. На първото тържествено заседание за председател на парламента беше избрана Михаела Доцова от „Прогресивна България“. Конституирани бяха шест парламентарни групи и избрани шестима заместник-председатели на Народното събрание. „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ регистрираха две отделни парламентарни групи.