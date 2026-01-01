Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов събира в Пловдив ръководството на партията след слабите изборни резултати. Срещата е закрита за медиите. Очаква се на съвещанието се търси изход от кризата и нова стратегия за връщане на доверието, съобщава NOVA.

Кметът на Стара Загора се оттегля от ръководството на ГЕРБ

Форумът ще събере бивши министри, народни представители, областни координатори и кметове от цялата страна. Основната тема е анализът на резултатите от последните парламентарни избори, при които ГЕРБ-СДС остана втора политическа сила. Очаква се Бойко Борисов да очертае конкретни стъпки за поведението на парламентарната група като опозиция и за стабилизиране на партията.

Срещата се провежда и на фона на вътрешни промени, включително оставката на един от силните кметове на ГЕРБ Живко Тодоров, който обяви, че се оттегля от Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Очакванията са оттук да тръгне и новият политически курс на формацията.