Трета поредна неделя плевенчани излязоха на протест под мотото "Без вода няма живот".

Протестиращи плевенчани затвориха главния републиканския път след плевенското село Ясен.

БТА

Протестът продължи пред сградата на Общината.

Пластмасови бутилки и жълти стотинки полетяха към сградата на общината при поредния протест срещу безводието. Тази седмица държавата пое контрола над водната криза. ВиК експерти от цялата страна са командировани в Плевен да търсят течове по водопроводната мрежа.

Преди това те затвориха главния път Плевен – София за два часа, като периодично пропускаха автомобили.

Движението бе спряно и в двете посоки,.

Този път те се организираха и с автошествие преминаха през целия град, за да стигнат до точката между Ясен и Долни Дъбник, където спряха движението за София и в двете посоки.

"Вода има в Плевен - неизползвани водоизточници, които са запечатани, а те тепърва дълбаят нови. Безумие е да имаме нещо готово, а те да не го използват. Според мен е умишлено, за да може да се обяви бедствено положение, да се премахнат ЗОП-овете - Законът за обществените поръчки, да се отпуснат стотици милиони, да се усвоят по възможно най-бързия начин от свои фирми. Това е самата истина. Колкото и да си некадърен, колкото и да не ти се работи, това не е възможно да се случи в нормалния свят", каза Борислав Цветанов от Гражданското сдружение "Контракорупция".

Плевенчани настояват за бързи действия от страна на държавата.