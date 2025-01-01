В началото на заседанието на Министерски съвет премиерът Росен Желязков даде думата на министрите по актуални за страната теми.

Водната криза в община Плевен

В последните дни в спешен порядък от Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха взети мерки, ситуирани в три категории - краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Това съобщи министър Иван Иванов.

► Краткосрочните - по думи на министър Иванов те са най-важни, а именно осигуряването на необходимите средства за рехабилитацията на водопроводната мрежа в град Плевен. „По мнението на всички специалисти основната причината за липсата на достатъчно вода за град Плевен е изключително големите загуби от компрометирана водопроводна мрежа и търговски загуби - кражби на вода“, допълни той. Краткосрочните мерки, които министърът е разпоредил:

Служители от ВиК-Пловдив да бъдат на терен в град Плевен, за да идентифицират местата, където е най-критична загубата на вода.

Да бъдат разположени водоноски в кварталите - без значение в какъв режим се намират, за да има непрекъснато вода.

Извършват се сондажи на места, които са определени като възможни за допълнителни количества, за да бъде запълнен недостигът - около 300 литра в секунда.

Министър-председателят заяви, че е поискал от министъра на регионалното развитие и благоустройството график за всички дейности, които трябва да се изпълнят, с ясни срокове, източници на финансиране и отговорни институции.

Нормативна регулация във връзка с трагични инциденти

Министър Гроздан Караджов представи текст на нов закон - Законопроект за безопасност на атракционните услуги с потенциален риск. „Законопроектът въвежда ясен режим за контрол и отговорност на операторите за атракционни услуги със строги изисквания за безопасност, за застраховане и за санкции при нарушения“, разясни Караджов.

„Почти всички атракциони крият риск за здравето и живота на участниците, когато не се спазват правилата за експлоатация и безопасност или когато настъпи механична повреда. Досегашната уредба е разпокъсана и недостатъчна, за да се осъществява реален и ефективен контрол. С новия законопроект въвеждаме общи условия за безопасност, за да защитим гражданите“, подчерта Караджов.

В проектозакона се предвижда създаване на публичен електронен регистър към Министерството на туризма, в който организаторите ще подават уведомление преди започване на дейността си. Всеки оператор ще трябва да има професионална застраховка „Отговорност“ за всяка атракция, както и план за безопасност и назначено лице, притежаващо необходимата квалификация. Допълнително ще се изисква договор с акредитиран орган за контрол, по подобие на надзора върху асансьорните уредби.

Сред задължителните правила са ежедневни и годишни проверки на съоръженията, вписвани в специален дневник на място, провеждане на обучение и инструктаж както на персонала, така и на потребителите, както и ясни правила за ползване, изложени на видно място. Всеки посетител ще подписва декларация за информирано съгласие, в която ще бъдат упоменати рисковете и ограниченията, свързани с конкретната атракция.

За атракциите във въздуха, водата и автомобилните съоръжения ще се въведат специални изисквания чрез промяна в съществуващи наредби. Контролът ще бъде засилен, като при установен непосредствен риск съоръженията ще бъдат спирани незабавно.

„Чрез този закон ще обвържем нормативната база и към Наказателния кодекс. Това означава, че на физическите лица, допуснали неправомерни действия или

бездействия, вече ще може да се търси наказателна отговорност – регламентация, каквато в момента липсва“, заяви още министър Караджов.

Операторите ще разполагат с шестмесечен срок, за да приведат дейността си в съответствие с новите правила след влизането на закона в сила. Законопроектът ще бъде публикуван за обществено обсъждане, за да се съберат мнения и предложения от браншовите организации.

Премиерът Росен Желязков разпореди проектът да бъде завършен в рамките на една седмица.

Предложение до президента за издаване на укази за назначаване на 19 поланици и един постоянен представител в ООН

Правителството предлага за назначение 19 посланици и един постоянен представител в Организацията на обединените нации (ООН), обяви на днешното правителствено заседание министърът на външните работи Георг Георгиев. „20 общо ще бъдат - 19 посланици и един постоянен представител. Факт е, че няколко от тях се забавиха, но в момента 20 колеги кариерни дипломати ще отпътуват до своите местоназначения, след като процедурата бъде завършена“, заяви външният министър.

Премиерът Росен Желязков обяви, че днес с решение на Министерския съвет ще бъде направено предложението до президента за издаване на указите за назначаването на 19 посланици и един постоянен представител в ООН.

Предложение до президента за назначаване на Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на МВР

Правителството прие решение за предложение до президента за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР). Това стана в открита за медиите част на редовното заседание на Министерския съвет.

В момента Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на министерството.