Над 15 теракотени фигурки и още 8 балсамарии откриха археолозите в поредния разбит от иманяри през Античността гроб от Западния некропол на Хераклея Синтика. Това съобщиха от Archaeologia Bulgarica.

Работата там все още продължава, фигурките и другите глинени предмети още не са почистени.

Намерени са и частично обгорели кости.

Според ръководителя на спасителните разкопки проф. д-р Людмил Вагалински погребението е от II-I век пр. Хр., поне по първоначални данни.

"Очаквайте продължение в по-късен час. Ще ви покажем и находките веднага, щом стане възможно", посочват от Archaeologia Bulgarica.