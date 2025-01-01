В участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Припомняме, че в четвъртък започна нов ремонт на три отсечки от АМ "Тракия". Ремонтите са между 24-и и 33-и километър на територията на област София, между 90-и и 98-и километър в област Пазарджик, както и в Сливенска област - между 262-и и 273-и километър.

По-рано от АПИ информираха, че на АМ „Хемус“ промени ще има в участъка между село Яна и входа на София /от км 0 до 8-и км/, в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата.