Жестоки задръствания на АМ "Тракия" в посока Бургас и магистрала „Хемус“ в посока София. Километричното задръстване започва от 18 км на АМ "Тракия" в посока Пловдив.

Свидетели на задръстването на магистрала „Хемус“ заявиха за DarikNews, че тапата е в посока София, малко преди село Яна. Причината за това е ремонт.

По-рано Агенция „Пътна инфраструктура“ информира, че на автомагистрала „Хемус“ промени ще има в участъка между село Яна и входа на София /от км 0 до 8-и км/, в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата.



Очевидци съобщават, че задръствания има и по стария път Нови хан - Вакарел, където шофьорите казаха по-рано, че се спестяват 6-7 км задръстване.



Предвид усложнената ситуация с ремонтите по магистралата, от АПИ също посъветваха хората да "си предвидят повече време за пътуване".

Един от участъците в ремонт е край Пазарджик – от 90-ия до 98-ия километър. На мястото около 19:00 часа тази вечер се образува огромна тапа - повече от 5 км. Заради ремонта, в този участък автомобилите са движат двупосочно в платното в посока столицата. Затворено за движение е платното към Бургас.

По данни на АПИ, натоварването от 1200 автомобила на час значително надвишава пропускателната способност на пътя, която е около 900 коли на час.

За да се облекчи трафика, днес от 16:00 до 21:00 часа е спряно движението на тирове в участъка София – пътен възел „Оризово”. В неделя ограничението ще бъде от 14:00 до 19:00 часа в посока Стара Загора – София.