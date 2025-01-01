Километрични опашки, изнервени шофьори и часове в задръстването. Това е равносметката на всеки пътуващ през последните два дни по „Тракия”. Причината - нов ремонт на три отсечки от автомагистралата, съобщава NOVA .

В четвъртък сутрин лентата в посока София край Ихтиман е една, а трафикът – засилен. Лентите в посока Бургас са две, но там коли почти не преминават. Според зам.-кмета на Ихтиман Тони Кацаров сутрин движението е към столицата и би следвало към нея да има повече ленти. „Виждам, че от Агенция „Пътна инфраструктура” се опитват да реверсират движението, но тази сутрин малко са се забавили”, коментира той.

Минути след живото включване в „Здравей, България” служители на АПИ започнаха да променят движението, като това олекоти трафика към София. „Първокласният път I-8 от Ихтиман до Вакарел е алтернатива на магистралата. Участъкът до ремонтните дейности на „Тракия” обаче е затворен от АПИ, тъй като през 2009 г. беше нарязан за изкърпване на дупките и оттогава е оставен така”, заяви Кацаров. По думите му, ако той беше станал обходен маршрут, поне тировете можело да се отклоняват по I-8 и така да се олекоти трафикът.

Ремонтите са между 24-и и 33-и километър на територията на област София, между 90-и и 98-и километър в област Пазарджик, както и в Сливенска област - между 262-и и 273-и километър.